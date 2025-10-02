Serien-Aus: „Die Rosenheim-Cops“-Star in Tränen aufgelöst

Seit über zwei Jahrzehnten gehören „Die Rosenheim-Cops“ zu den beliebtesten Krimiserien im deutschen Fernsehen. Viele Figuren der ZDF-Sendung sind längst Kult geworden, darunter Polizeihauptmeister Michi Mohr (Max Müller) und Sekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger). Die beiden standen jahrelang Seite an Seite vor der Kamera. Nun gehen sie beruflich getrennte Wege, denn Marisa Burger verlässt „Die Rosenheim-Cops.“

Besonders intensiv war für Müller dabei, dass seine Figur Michi Mohr einst sogar in Burgers Serienrolle verliebt war. Umso schwerer fällt nun der Abschied.

25 gemeinsame Jahre bei „Die Rosenheim-Cops“

Fast ihr halbes Leben standen Max Müller und Marisa Burger Seite an Seite vor der Kamera. Seit der allerersten Folge jagt Müllers Rolle Michi Mohr mit den „Rosenheim-Cops“ Verbrecher. Dafür schlüpft er in die Uniform des charmanten Polizisten. Der Abschied seiner Schauspiel-Kollegin fällt ihm nun sichtlich schwer. „Und geweint habe ich tatsächlich neulich bei einer der letzten Szenen mit Marisa“, gesteht er gegenüber „Ippen.Media.“

In acht Episoden der „Rosenheim-Cops“ waren die beiden Rollen sogar ein Paar, jedoch ohne Happy End. Dennoch entstanden über viele Jahre enge Bande zwischen den Schauspielern.

„Die Rosenheim-Cops“-Star geht neue Wege

Im Frühjahr überraschte Burger ihre Fans mit der Nachricht, die „Rosenheim-Cops“ zu verlassen. Sie möchte sich neuen Projekten zuwenden. Bis einschließlich Staffel 24 bleibt sie im ZDF zu sehen.

Neben den Dreharbeiten fürs ZDF ist Müller noch als Opernsänger aktiv. „So circa 20 bis 30 Konzerte im Jahr“ gebe er, verriet er „Ippen.Media“ Außerdem hegt er noch zwei besondere Bühnenwünsche: „Den Professor Higgins in ‚My Fair Lady‘ und den Mann von ‚La Mancha‘.“

Die neuen Episoden von „Die Rosenheim-Cops“ sollen voraussichtlich im Herbst 2025 herauskommen, die Dreharbeiten sind aktuell in vollem Gange.