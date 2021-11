Die Reimanns: Konny und Manu bauen ihre neue Terrasse – dann passiert ein Unglück

Die Reimanns gehören wohl zu Deutschlands bekanntesten Auswanderern! Mittlerweile nennen sie die hawaiianische Insel O'ahu ihr Zuhause.

In ihrem romantischen Strandhaus können die Reimanns so richtig die Seele baumeln lassen. Auch die gemeinsamen Kinder Jason und Janina sind hier gerne zu Besuch. Bevor sich die Familie endlich wiedersehen kann, muss noch einiges getan werden.

Die Reimanns nennen nun die hawaiianische Insel O'ahu ihr zuhause. Foto: IMAGO / osnapix

Die Reimanns bauen sich eine neue Terrasse für ihr Strandhaus – doch die Zeit drängt

Denn um mit ihrer ganzen Familie, die inzwischen neun Personen und zwei von Konnys geliebten Papageien zählt, die Sonne auf Hawaii genießen zu können, benötigt das Strandhaus der Reimanns noch eine kleine Erweiterung.

Konny und Manu Reimann. Foto: IMAGO / Eibner

Eine große Holzterrasse soll her, wie Konny in einer neuen Folge der RTL2-Doku-Soap erklärt: „Das ist praktisch das Einzige, worauf man draußen im Moment sitzen kann.“ Doch viel Zeit hat der 66-Jährige nicht, bis seine Kinder mit ihren Familien ankommen – also ran an die Arbeit.

Ein Fundament hat Konny bereits gelegt. Nun müssen die Bretter verlegt und festgeschraubt werden. Dafür hat sich das Ehepaar im Vorfeld „einen halben Wald an Holz“ liefern lassen.

Das sind die Reimanns:

Im Jahr 2004 zogen die Reimanns von Hamburg nach Texas (USA) um – dank einer gewonnenen Green Card

Bei „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ (Vox) wurde ihr neues Leben mit der Kamera begleitet

Danach traten sie in zahlreichen Talkshows auf

Konny und Manu haben zwei Kinder: Sohn Jason und Tochter Janina

Tochter Janina gab erst kürzlich bekannt, dass sie erneut schwanger ist

Im Jahr 2013 startete die erste Staffel ihrer eigenen Doku-Soap bei RTL2

2016 zog die Familie auf die hawaiianische Insel Oʻahu

2021 können sich die Zuschauer auf neue Folgen im TV freuen

Die Reimanns: Manu sauer auf Konny – „Warum machst du immer alles kaputt?!“

Beim Ausladen dieser langen Holzbretter kommt es jedoch zum Unglück. Ohne es mitzubekommen, köpft Konny versehentlich eine der drei Plastik-Schildkröten, die vor dem Haus stehen. Da wird Manu laut: „Hey! Oh maaaaan! Warum machst du immer alles kaputt?!“

Konny versichert seinem „Engelchen“, so sein Kosename für Manu, dass er den Kopf der Dekofigur ganz einfach wieder mit Silikon ankleben könne. Doch das scheint die 53-Jährige nicht wirklich trösten zu können.

Das Strandhaus der Reimanns soll eine große Holzterrasse schmücken. Foto: RTLZWEI

„Das ist von unseren Vorbesitzern vom Haus. Die [Schildkröten, Anm.d.Red.] bringen Glück! Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir nur noch zweimal Glück und nicht dreimal“, erklärt Manu mit schmollendem Blick.

Die Vorfreude auf das Wiedersehen mit ihren Kindern und Enkeln überwiegt dann aber glücklicherweise doch und so ist die kaputte Schildkröte schnell vergessen, als sich die Familie am Flughafen nach zwei Jahren endlich wieder in die Arme fällt.

Aber nicht nur die Vorfreude auf ein Treffen mit der Familie sorgt für Begeisterung. Auch die süße Nachricht zu der Schwangerschaft von Konny und Manu Reimanns Tochter Janina sorgte für Furore. Wie Manu zum ersten Mal davon erfuhr, liest du hier.

Während Familie Reimann im Baby-Glück schwelgt, mussten ihre Auswanderer-Kollegen Caro und Andreas Robens gerade erst einen Schock verkraften. Warum die beiden mitten in der Nacht aus dem Bett geklingelt wurden, erfährst du hier.