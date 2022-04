Die Reimanns: Riesige Überraschung – jetzt kann's jeder sehen

Oster-Überraschung für die Fans der RTL ZWEI-Kultfamilie „Die Reimanns“. In letzter Zeit war es ja durchaus etwas ruhiger um die Auswanderer Konny Reimann, seine Frau Manu und die Kinder geworden. Davon ist am Karfreitag aber gar nichts zu spüren. Denn da gibt's die volle Ladung „Die Reimanns“.

Bereits um 7.55 Uhr startet RTL ZWEI die erste Etappe des großen „Die Reimanns“-Marathons. Im Anschluss zeigt der Sender dann noch neun weitere Folgen. Die komplette neunte Staffel aus dem Jahr 2021 also.

Und wer die Folgen schon einmal gesehen hat, weiß, es wird spannend. So steht unter anderem der Umzug in ihr Wochenendhaus auf Hawaii an. Direkt am Strand ist das idyllische Häuschen gelegen. Doch wer schon einmal einen Umzug gewuppt hat, der weiß, dass das in ordentlich Stress ausarten kann. Das ist auch bei Manu Reimann und ihrem Mann Konny nicht anders.

Das ist die „Goodbye Deutschland“-Kultfamilie „Die Reimanns“:

2004 gewann Konny Reimann eine Green Card und wanderte mit seiner Frau Manu und den Kindern Jason und Janina in die USA aus

Begleitet wurde die Familie von der RTL-Show „Extra“

Durch ihre Art wurden die Reimanns schnell zu einer Art Kultfamilie

Später wurden Konny und Co. fester Bestandteil der Auswanderersoap „Goodbye Deutschland“

Doch damit nicht genug. Auch Manus Kindermodelabel „Just Kiddies“ wird immer größer. Demnächst soll auch eine Filiale auf Hawaii eröffnen. Zudem wird sich Manu einer ihrer größten Ängste stellen. Die 53-Jährige hat riesige Sorge davor, im offenen Meer zu schwimmen.

„Die Reimanns“ auf Hawaii: Kann Manu ihre Angst besiegen?

Konny und Manu Reimann leben mittlerweile auf Hawaii. Foto: IMAGO / osnapix

Kann Manu Reimann auf Hawaii ihre Ängste besiegen? Man wird sehen. Zeit genug für „Die Reimanns“ sollte am traditionell arbeitsfreien Karfreitag ja da sein. Los geht's um 7.55 Uhr bei RTL ZWEI. Die letzte Folge des Tages endet um 18.05 Uhr.

Zuletzt gab es eine böse Überraschung für die Fans der „Reimanns“. Was war geschehen?