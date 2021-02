Die Reimanns: Manu knipst Foto aus Hawaii – hinter ihr zeigt sich plötzlich ein wahres Wunder

Während es hierzulande kalt und teilweise regnerisch ist, genießen „Die Reimanns“ die Sonne in ihrer Wahlheimat Hawaii.

Keine Frage: „Die Reimanns“ lassen es sich gut gehen. Bei einer Fotosession entdecken die beiden sogar ein Naturwunder. So wie auf dem aktuellen Instagram-Bild von Manu Reimann.

„Die Reimanns“: Manu macht Foto - im Hintergrund ist ein Wunder

Die 52-Jährige sitzt auf einen Stein, direkt am Meer. Sie trägt Cap und Sonnenbrille, strahlt den Fotografen an. Doch halt, was ist das da im Hintergrund? Einer der Steine scheint deutlich dunkler als die anderen.

Das sind die Reimanns:

2004 zogen die Reimanns von Hamburg nach Texas (USA) um – dank einer gewonnenen Green Card

bei „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ (Vox) wurde ihr neues Leben mit der Kamera begleitet

traten danach in zahlreichen Talkshows auf

2013 startete die erste Staffel ihrer Doku-Soap bei RTL2

2016 zogen sie auf die hawaiianische Insel Oʻahu

Die Fans warten sehnlich auf neue Folgen

Richtig gesehen, auf dem Stein döst eine Hawaiianische Mönchsrobbe. Und dass die Robbe dort liegt, ist ein echtes Wunder.

„Die Reimanns“: Die Hawaii-Mönchsrobbe galt als ausgestorben

Warum fragst du? Die Hawaii-Mönchsrobbe galt jahrelang als ausgestorben. So wurden die Bestände der Tiere durch die Jagd so reduziert, dass man 1824 davon ausging, dass die Art ausgestorben sei.

Eine Mönchsrobbe. Foto: IMAGO / Liedle

Die Forscher und glücklicherweise wohl auch die Robbenjäger hatten jedoch übersehen, dass sich immer noch Bestände der Hawaii-Mönchsrobbe auf kleineren, abgelegeneren Inseln niedergelassen hatten.

So konnte durch Schutzmaßnahmen die Population wieder aufgebaut werden. Heute soll es wieder rund 1.200 dieser Tiere geben. Und eines davon liegt genau hinter Manu Reimann.

Zuletzt litt Manu stark wegen der anhaltendenden Corona-Pandemie. Konny lässt sich davon nicht kleinkriegen.

