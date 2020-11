„Die Reimanns“ (RTL 2): Während Manu wegen Corona leidet, macht Konny ausgerechnet DAS

Na, wie sie DAS wohl findet...

Das Coronavirus wütet noch immer in der Welt, über 1,4 Millionen Menschen sind bislang an oder mit Covid-19 gestorben. Die USA ist laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität das Land mit den meisten Toten (mehr als 260.000) und den meisten Infizierten (über 12,6 Millionen Menschen). Das müssen auch Konny (65) und Manu Reimann (52) durchstehen – das kultige Auswanderer-Paar lebt seit 2016 auf Hawaii.

Und dort herrschen extreme Zustände, wie es bei der RTL 2-Dokusoap „Die Reimanns“ ersichtlich ist!

„Die Reimanns“ (RTL 2): Manu leidet wegen Corona...

Seit vier Jahren ist die Hawaii-Insel O'ahu im Pazifik die neue Wahlheimat des Ehepaars bei „Die Reimanns“. Eigentlich ein Traum –doch Corona hat auch im Paradies zugeschlagen. Konny und Manu sitzen seit unfassbaren acht Wochen auf dem Eiland fest!

Manu Reimann: „Ich habe sowas noch nie erlebt. Von daher ist es alles sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man nach und nach in allem eingeschränkt wird. Man hofft einfach, dass man gesund bleibt. Aber noch sind wir am Anfang, man weiß nicht, was noch alles auf uns zukommt.“

Das sind die Reimanns:

2004 zogen die Reimanns von Hamburg nach Texas (USA) um – dank einer gewonnenen Green Card

bei „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ wurde ihr neues Leben mit der Kamera begleitet

traten danach in zahlreichen Talkshows auf

2013 startete die erste Staffel ihrer Doku-Soap

2016 zogen sie auf die hawaiianische Insel Oʻahu

Dazu kommt: Ein- und Ausreisen sind aktuell so gut wie gar nicht möglich. Für die Reimanns eine extrem schwierige Situation, denn Familienbesuche der Kinder, die auf dem amerikanischen Festland leben, sind aktuell nicht drin. Gerade für Manu, die dreifache Großmutter ist, eine Katastrophe. Die 52-Jährige: „Was für mich am allerschlimmsten ist, ist, dass wir nirgendwohin fliegen können, dass keiner zu uns kommen kann. Da leide ich drunter.“

Das Internet ist die einzige Verbindung zu ihren Kindern – und die einzige Möglichkeit, ihren Enkel Charly im weit entfernten Portland zu sehen. Manu: „Wir müssen das Beste daraus machen. Wir machen oft Video-Calls, damit wir den Kleinen auch mal sehen. Er hat sich so entwickelt, er läuft jetzt. Das verpassen wir alles, weil wir sie halt nicht sehen können.“

„Die Reimanns“ (RTL 2): ...doch Konny lenkt sich mit Arbeit ab!

Für Großeltern eine leidvolle Erfahrung. Doch davon will Konny nichts wissen. Seine Devise: ablenken! Und das während oder sogar wegen Corona! Denn während seine Manu zuhause mit Tochter Janina videotelefoniert, will sich der 65-Jährige ablenken – natürlich mit Arbeit. Und davon gibt es auf „seiner“ Insel mehr als genug!

Konny Reimann, wie man ihn kennt: immer auf Achse, immer was zu tun – gerade in Corona-Zeiten... Foto: RTL 2/TVNow

Gut, dass er vorgesorgt hat. Konny: „Die Strände sind verwaist, die Touristen bleiben weg. Man kriegt es schon langsam zu spüren, das ganze Theater. Aber ich habe ja viel Material hier. So viel, dass ich problemlos zwei Monate durcharbeiten kann. Deswegen sehe ich das für mich noch nicht als großes Problem an.“

Sein neues „Projekt“: ein Trimm-dich-Pfad, eine Art Fitness-Parcours auf dem großen Grundstück der Reimanns. Konny: „Hier war früher viel Dschungel. Das habe ich dann aufgeklart, um mein Gemüse und Obst anzubauen. Und da hatte ich dann schon die Idee, einen 'Trimm-dich-Weg' zu bauen.“

Bleibt zu hoffen, dass ihn die Arbeit noch lange beschäftigen wird – um weiterhin nichts von Corona mitzubekommen... (mg)

„Die Reimanns“ kannst du am Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL 2 oder in der Mediathek bei TV Now sehen.