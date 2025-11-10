Schlechte Nachrichten für „Die Reimanns“ – es geht um ihre Doku

„Die Reimanns“ gehören zu den bekanntesten Auswanderern Deutschlands. Nachdem sie jahrelang Teil der Doku „Goodbye Deutschland“ waren, haben sie nun ihre eigene Sendung bei Kabel 1. Dort zeigen sie den Zuschauern, wie sie ihren Alltag auf Hawaii bestreiten und welche Abenteuer sie dort erleben.

Diesen Sonntag (9. November) lief die neue Staffel von „Die Reimanns“ im TV an. In den letzten Jahren sorgten die Auswanderer stets für gute Quoten mit den neuen Folgen. Doch nun verzeichnen sie einen Negativrekord, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet.

Schlechte Nachrichten „Die Reimanns“

Konny und Manu Reimann sind mit neuen Folgen zurück auf die deutschen Bildschirme gekehrt. Bereits in der ersten Folge sahen die Zuschauer, welchen Herausforderungen sie sich in ihrer Wahlheimat Hawaii stellen.

„Kaum ist der XXL-Pool fertig, hat Deutschlands bekanntestes Auswanderer-Paar schon das nächste Projekt im Kopf. Inspiriert von ihrer großen USA-Rundreise will Konny ein rollendes Zuhause erschaffen – aus einem ausrangierten amerikanischen Schulbus. Mit Schweißgerät, Kreativität und seiner unerschütterlichen „Mach mal!“-Mentalität wird aus dem gelben Riesen Stück für Stück ein ganz besonderes Reisemobil für Engelchen Manu“, heißt es in der Programmankündigung.

Doch wie kam das beim TV-Publikum an? Laut DWDL waren an diesem Abend insgesamt 670.000 Zuschauer am Start – ein solider Wert für Kabel1. Doch schaut man sich die Quote in der Zielgruppe an, stellt man einen Negativrekord fest. Bloß 110.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren mit dabei, was einem Marktanteil von 2,1 Prozent entspricht. So niedrig war der Wert seit rund vier Jahren nicht mehr.

Kabel1 zeigt die neuen Folgen von „Die Reimanns“ aktuell immer sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei Joyn.