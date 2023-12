„Die Reimanns“: Manu weist Konny zurecht – „Lass mich!“

Neue Folgen von „Die Reimanns“! Am Sonntagabend (10. Dezember) zeigt Kabel eins wieder, wie Manu und Konny neue Abenteuer auf Hawaii erleben. In dieser Folge knöpfen sich die beiden ihr Eigenheim auf der Insel vor. Es gibt nämlich immer was zu tun im Haus der Reimanns.

Vor allem Hobbyhandwerker Konny Reimann liebt es, an seinem Zuhause herumzuwerkeln. Nach eigenen Angaben vertraut er den amerikanischen Handwerkern nicht und macht die anstehenden Arbeiten lieber selber. In manchen Angelegenheiten geht ihm Manu zur Hand. Doch das läuft nicht immer rund, wie man in der Folge von „Die Reimanns“ sieht.

„Die Reimanns“: Manu unter Beobachtung von Konny

Um die größeren Baustellen kümmert sich der 68-Jährige. Egal ob eine neue Treppe oder Reparaturen am Dach: Konny glänzt stets mit seinem handwerklichen Können. Manu hingegen ist lieber in ihrem Atelier und näht für ihre Kinderklamotten-Kollektion. Doch in einer Sache kann sie ihrem Liebsten dann doch helfen: Streichen.

Die Reimanns möchten ihrem Haus auf Hawaii einen neuen Anstrich verpassen. Bislang ist es nämlich in einem dunklen Beige-Ton gestrichen. Traditionell waren bislang alle Häuser des Paares in einem hellen Blauton angestrichen. Das steht nun auf dem Plan von Manu und Konny. Der gebürtige Hamburger traut den Fähigkeiten seiner Frau allerdings nicht ganz. Er beobachtet Manu ganz genau. Schließlich kam es bereits zu einem unschönen Vorfall während einer Streichaktion.

„Die Reimanns“: Manu macht Konny eine klare Ansage

In der neuen Folge gibt es einen kleinen Rückblick. Vor acht Monaten hat Manu nämlich die Gartenlaube angestrichen. Dabei stand sie dauerhaft unter Beobachtung ihres Gatten. „Der kleine Pinsel ist ursprünglich zum Anstreichen gedacht“, ermahnt er seine Frau, die anscheinend mit dem falschen Pinsel hantiert. „Lass mich! Ich weiß, was ich tue!“, kontert sie daraufhin. Ob sie dieses Mal ihre Arbeit zur Zufriedenheit von Konny machen wird?

Kabel eins zeigt die neuen Folgen von „Die Reimanns“ jeden Sonntag ab 20.15 Uhr im TV-Programm oder vorab in der Mediathek bei Joyn.