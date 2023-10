Die Reimanns: Manu und Konny geraten in Live-Show aneinander – „Noch nie bewiesen“

Sie sind das bekannteste Auswanderer-Pärchen des Landes – und das beliebteste noch dazu. Seit zwanzig Jahren gehen Manu und Konny Reimann gemeinsam durchs Leben. Sie bauten sich eine Existenz in den USA auf, wurden zu absoluten TV-Stars. Am Freitagabend (20. Oktober) saßen die beiden gemeinsam in der NDR-Talkshow und gerieten gleich zu Beginn ihres Auftrittes ein wenig aneinander.

Hatte doch Moderatorin Bettina Tietjen die beiden auf getrennte Betten in der Ehe angesprochen. Scheinbar ein Thema mit Aufregerpotenzial. „Schwieriges Thema“, grummelte Konny Reimann. „Manu schnarcht natürlich auch“, plauderte der Auswanderer aus dem Nähkästchen.

Die Reimanns in der NDR-Talkshow

Das jedoch wollte Manu nicht auf sich sitzen lassen. „Natürlich auch … ich schnarche gar nicht. Du hast mir noch nie bewiesen, dass ich schnarche“, wurde die 55-Jährige deutlich. „Blödsinn“, entgegnete Konny, „ich habe morgens immer Augenringe unter den Augen, weil ich nicht schlafen kann.“

Da konnte Manu nur herzlich lachen. Und Bettina Tietjen? Die hakte nach. Ob sie noch in der Phase vor getrennten Schlafzimmern seien. „Nein“, stellte Konny rasch klar, „wir haben uns so lieb, das kann ich ihr nicht antun.“ Wie süß. Und so kam es schließlich zu einer Aktivität, die man auch gerne mal im Schlafzimmer macht – den „Tatort“ schauen.

Schließlich war neben den Reimanns auch „Tatort“-Kommissar Martin Brambach zu Gast. „Ganz ehrlich, wenn wir in Deutschland sind, gucke ich das auch, ich mag das deutsche Kino sowieso. Wenn wir rüberfliegen, mit Lufthansa oder irgendwas, dann gucken wir grundsätzlich nur deutsche Filme. ‚Tatort‘ ist ja auch sehr lange schon bei uns … wir haben das ja früher geguckt. Das Einzige, was nicht so schön ist, das ist für uns immer ein Konkurrenzprogramm. Wenn unsere Sendung läuft, dann ist auch ‚Tatort‘. ‚Tatort‘ hat aber leider mehr Quote“, so der Auswanderer-König. Na ja, zum Glück gibt es ja noch die Mediathek. Dann kann der Zuschauer sogar beides schauen.