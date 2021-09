Die Reimanns: Tolle Nachricht von Manu – jetzt kann's jeder sehen

Sie haben sich ihren Traum erfüllt. „Die Reimanns“ haben das geschafft, wovon viele Menschen insgeheim träumen. Sie leben im Paradies. Nach Jahren in Hamburg und Texas zogen Konny Reimann und seine Frau Manu Reimann im Jahr 2015 nach Hawaii.

Das Paar wohnt in einem wundervollen Anwesen mitten in der Natur. Mit Palmen, Obst und wilden Tieren. Genauso, wie es sich „Die Reimanns“ immer erträumt hatten. Doch nur im Paradies rumsitzen wäre Konny und Manu Reimann viel zu langweilig.

„Die Reimanns“: Manu Reimann macht sich frisch ans Werk

Drum haben sich die beiden Hobbys gesucht. Während Konnys Aufgabenbereich alles umfasst, was laut, kräftezehrend und dreckig ist, ist Manu eher für die filigraneren Arbeiten zuständig. So designet und schneidert die 52-Jährige Kleidung für Kinder. Und bald gibt es auch wieder Neues zu kaufen, wie Manu Reimann nun auf Instagram bekannt gab.

----------------------------------

Das sind die Reimanns:

2004 zogen die Reimanns von Hamburg nach Texas (USA) um – dank einer gewonnenen Green Card

bei „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ (Vox) wurde ihr neues Leben mit der Kamera begleitet

traten danach in zahlreichen Talkshows auf

Konny und Manu haben zwei Kinder. Sohn Jason und Tochter Janina

2013 startete die erste Staffel ihrer Doku-Soap bei RTL2

2016 zogen sie auf die hawaiianische Insel Oʻahu

Die Fans warten sehnlich auf neue Folgen

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

--------------------------------

„Zurück bei der Arbeit. Ich schneide gerade neue Designs 'Just Kiddies by Manu'“, schreibt die Kult-Auswanderin bei Instagram. Auf ihrer Website, so Manu weiter, kann man die neuen Teile dann auch bald schon bestellen.

„Die Reimanns“: Fans hoffen auf neue Folgen im Jahr 2021

Die Fans jedoch interessiert eine Sache noch viel mehr als die Kinderklamotten von Manu Reimann. Und zwar die Frage, wann denn nun endlich die neuen Folgen von „Die Reimanns“ auf RTL2 laufen. „Oh prima, ich freue mich riesig auf die neuen Folgen“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und eine andere fragt: Hallo Manu, wann kann man mit den neuen Folgen rechnen?“

Ja, das wüssten wir auch gerne. Man darf gespannt bleiben.

----------------------------------------

Mehr zu „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Lisha rastet aus: „Willst du mich verarschen?“

„Goodbye Deutschland“: Wenige Minuten vor der Trauung – Hochzeitsplanerin eskaliert

„Goodbye Deutschland“: Caro Robens zeigt intimes Foto – „Mutig, das so öffentlich zu machen“

----------------------------------------

Manu Reimann war zuletzt wütend und verletzt. Was war passiert?