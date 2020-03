Die Reimanns: Manu mit traurigen Worten – „Nie leicht Tschüss zu sagen“

View this post on Instagram

last visit in Austin, Texas ... saying good-bye to Janinas and Colemans first house, and Charlie’s first home 🏡 it’s never easy to say good-bye, but when one door closes another opens ... turn the page and start into a new adventure ⛰ 🐻 🏠 - - letzter Besuch in Austin, Texas... Tschüss sagen zu Janinas und Colemans erstes Haus und Charlie’s erster Zuhause 🏡 es ist nie leicht Tschüss zu sagen aber wenn eine Tür schließt, öffnet sich eine neue ... umdrehen und in ein neues Abenteuer starten ⛰🐻🏠 - - @janina_reimann23 #reimanns #thereimanns #diereimanns #realitytv #texas #austin #portland #goodbye #ohana