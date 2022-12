„Die Reimanns“: Nach sieben Jahren – Konny spricht von Abschied

Sieben Jahre sind sie nun schon da. Sieben Jahre im Paradies. Sieben Jahre die Reimanns auf Hawaii. Es ist ein Video, das typisch für Manuela und Konny Reimann ist. Mit einem Grinsen im Gesicht, dem Schalk im Nacken und einer selbst gezimmerten Sieben aus Holz, lassen sich die beiden Kultauswanderer vor dem Pool ihres Anwesens auf Hawaii filmen.

Sie feiern gerade ihr siebentes Jubiläum, so die Reimanns. „Aloha, sieben Jahre sind wir jetzt schon auf Hawaii“, erzählt Manu in dem Video. „Und wer weiß, in sieben weiteren Jahren sind wir vielleicht woanders“, ergänzt Konny.

Ziehen die Reimanns nach sieben Jahren weiter?

„Vielleicht aber auch nicht“, wirft Manu zurück. Auf jeden Fall, so Konny, wolle man da sein, wo es warm ist. Zudem müsse es Palmen geben und die Sonne scheinen, so Manu weiter. Und Thunfisch dürfte auch nicht fehlen, wirft Konny dazwischen.

Na, so viel bleibt dann ja nicht mehr übrig. Und doch: Die Fans haben so eine Vorahnung, dass bald ein Abschied anstehen könne. Einige glauben nicht, dass es die beiden Weltenbummler noch lange auf Hawaii hält. „Meistens, wenn alles soweit perfekt ist, dann wird doch weitergezogen. Mal schauen“, schreibt beispielsweise ein Fan. Ein anderer ergänzt: „Alle guten Gedanken für euch, wohin es euch auch verschlägt. Ich würde auf Hawaii bleiben. Ich war dort und es ist noch immer ein Traum, dort noch mal zu sein.“

Ein Dritter schreibt: „Ich möchte euch in Florida sehen!“ Während ein Vierter jubelt: „Sieben Jahre! Wow… ihr habt alles richtig gemacht. Ihr seid ein total süßes Paar. Ihr kennt uns nicht, aber wir begleiten euch schon sooo lange. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch einen schöneren Platz gibt. Euer Haus mit Pool, mit Bar, euer Beachhaus. Alles so toll. Und ihr habt alles selbst gemacht. Wow, unfassbar.“ Na, dann können wir nur hoffen, dass es in den neuen Folgen der Reimanns eine Aufklärung gibt.