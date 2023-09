Die Reimanns: Kabel 1 kehrt nach vier Wochen Drehpause zurück – plötzlich ist alles anders

Was gibt es schöneres, als sich am Sonntag faul auf die Couch zu legen und anderen beim arbeiten zuzuschauen? Richtig: Nicht viel. Und so schalteten wohl auch an diesem Sonntagmorgen (17. September 2023) wieder Tausende Fans der Kultauswandererfamilie „Die Reimanns“ um 9 Uhr morgens den Fernseher an, um Konny, Manu und den Kids bei ihren Abenteuern in den USA zuzuschauen.

Doch halt! Was ist denn da los? Bei den Reimanns hat sich einiges verändert, wie der Sprecher der Auswanderer-Soap direkt zu Beginn der Folge anmerkte: „Haben Sie es bemerkt? Der Pool ist fertig. Vier Wochen ist es her, dass wir das letzte Mal bei Deutschlands bekanntesten Auswanderern auf Hawaii zu Besuch waren. Und seitdem hat Konny einen ordentlichen Schlag reingehauen. Falls Sie nicht von Anfang an dabei waren, hier mal die Bauphase im Schnelldurchlauf.“

Die Reimanns haben ordentlich umgebaut

Da wurde vermessen, gebaggert und geschwitzt, nur um eine Wettschuld einzulösen. So hatten Manu und Konny an dessem Geburtstag bekanntlich gewettet, dass das Schiff, auf dem die Partygäste feierten, nicht in der Lage sei, sich von seinem Platz im Hamburger Hafen wegzubewegen. War es allerdings doch, und so musste sich Konny wohl oder übel aufmachen und seiner Liebsten ein Schwimmbad in den Garten zimmern.

„Das Ergebnis: Ein Pool der Superlative“, so der Sprecher von „Willkommen bei den Reimanns“ – mit beeindruckenden Zahlen: „In drei Monaten Bauzeit wurden 80 Kubikmeter Erde bewegt, 80 Fundamente mussten gebohrt und aufgestellt werden, 650 Latten wurden verlegt. Und allein dafür musste Konny sechzehnmal zum Baumarkt fahren. Zehntausend Schrauben halten das Ganze zusammen. Ein 12.000 Euro teurer Liebesbeweis für seine Manu“, fasst Kabel 1 zusammen.

Ein stolzer Moment auch für Konny: „Wie man sieht, hat sich einiges getan hier in den letzten Wochen. Das war so eines meiner größten Projekte.“ Fürwahr, ein wahrliches Mammut-Projekt.