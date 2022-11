„Die Reimanns“: Manu trifft einsam Entscheidung – Konny muss darunter leiden

Die Reimanns kommen nie zu Ruhe. Zwar haben sich Konny und Manu mittlerweile vollständig auf Hawaii eingelebt, doch plötzlich erreicht sie eine Nachricht, die alles auf den Kopf stellt.

Eine Nachricht, mit der die Reimanns so nicht gerechnet hatten, und die alles verändern wird. Um welche Nachricht es sich handelt? Wir klären auf.

Die Reimanns: Tochter Janina bekommt das Baby früher als geplant

Im wahren Leben liegen die Ereignisse aus den neuen Folgen von „Willkommen bei den Reimanns“ schon über ein halbes Jahr zurück. Jetzt lässt die Familie die Zuschauer auf Kabel Eins an den emotionalen Momenten teilhaben.

In der aktuellen Folge gibt es spektakuläre Nachrichten für das Paar: Tochter Janina hat ihr Baby zur Welt gebracht. Für Konny und Manu Reimann ist es das vierte Enkelkind, allerdings die erste Enkeltochter. Dementsprechend aufgeregt sind die beiden. Der einzige Haken: Die Tochter von Manu und Konny lebt im weit entfernten Portland. Rund 4.000 km Luftlinie trennt die Familie. Doch für Manu ist ganz klar, dass sie das neue Familienmitglied sofort kennenlernen möchte. Prompt sucht sie nach Flügen, um ihre Enkeltochter Isla Elizabeth sehen zu können. Doch ganz so einfach ist es dann leider doch nicht.

Das ist die „Goodbye Deutschland“-Kultfamilie „Die Reimanns“:

2004 gewann Konny Reimann eine Green Card und wanderte mit seiner Frau Manu und den Kindern Jason und Janina in die USA aus

Begleitet wurde die Familie von der RTL-Show „Extra“

Durch ihre Art wurden die Reimanns schnell zu einer Art Kultfamilie

Später wurden Konny und Co. fester Bestandteil der Auswanderersoap „Goodbye Deutschland“

Ihre eigene Sendung „Willkommen bei den Reimanns“ läuft bei dem Sender Kabel Eins

Manu und Konny Reimann wollen ihre Enkeltochter kennenlernen. Doch es gibt ein Problem. (Archivfoto) Foto: IMAGO / osnapix

Die Reimanns stehen vor schwieriger Entscheidung

Eigentlich steht einem Ausflug nach Portland nichts im Weg. Wäre da nicht das Haus. Denn darauf muss in der Abwesenheit von Manu und Konny aufgepasst werden. Sofort fragen die beiden rum, doch vergeblich. Niemand hat Zeit. Die einzige Lösung: Manu fliegt alleine zu ihrer Tochter und ist somit von ihrem Mann getrennt. Genau so machen die beiden es dann auch. Schweren Herzens lässt Konny seine Frau gehen. Doch beide sind sich einig, dass sie gemeinsam in Ruhe nochmal ihre Enkeltochter besuchen werden.

Was sonst noch alles bei den Reimanns abgeht, siehst du heute Abend (09.10) um 20.15 Uhr bei Kabel Eins oder vorab schon in der Mediathek.

