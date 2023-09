Die Reimanns: Kabel 1 kündigt Veränderung an – Fans wird sie nicht schmecken

Lange mussten die Zuschauer auf neue Folgen der „Reimanns“ warten, hofften auf einen Staffelstart im Herbst – wie schon im vergangenen Jahr.

Jetzt meldet sich der Sender Kabel 1, auf dem „Die Reimanns“ nach ihrem Wechsel von RTL2 seit Januar 2022 laufen, zu Wort und macht eine Ankündigung.

Doch einige Fans dürften enttäuscht sein.

Die Reimanns: Veränderung bei Kabel 1

Schon 2022 zeigte Kabel 1 gleich zwei Staffeln, das soll auch in diesem Jahr so bleiben. Lange mussten eingefleischte Fans des Kult-Auswanderer-Paares Konny und Manuela Reimann auf neue Folgen warten, jetzt gibt es einen konkreten Termin.

Doch die Wahl-Amerikaner, die aktuell auf Hawaii leben, kehren später auf den Bildschirm zurück als erwartet – und nicht im September wie im Vorjahr. Laut Branchendienst „DWDL“ gehen „Die Reimanns“ erst in zwei Monaten mit ihrer vierten Staffel an den Start. Am 19. November soll es so weit sein.

Geblieben ist immerhin der Sendeplatz zur Primetime sonntags um 20.15 Uhr. Ein vielleicht kleiner Trost für die Zuschauer, die die neuen Auswanderer-Abenteuer der „Reimann“-Kultfamilie zur Vorweihnachtszeit genießen können. Die neuen Episoden werden nämlich bis kurz vor Weihnachten bei Kabel 1 gezeigt.

Das könnte dich auch interessieren:

Eine Veränderung bei den „Reimanns“ mussten die Zuschauer kürzlich auch schon hinnehmen. Hier erfährst du, um was es genau ging >>>