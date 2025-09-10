Süße Überraschung: „Die Reimanns“ haben Grund zu feiern

„Die Reimanns“ gehören zu den absoluten Urgesteinen der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“. Mittlerweile haben die Auswanderer ihr eigenes Format bei Kabel eins und zeigen bei „Willkommen bei den Reimanns“, wie sie ihren Alltag auf Hawaii meistern.

Wenn nicht gerade neue Folgen im TV laufen, halten die Auswanderer ihre Fans in den sozialen Netzwerken auf dem Laufenden. Am Mittwoch (10. September) haben „Die Reimanns“ einen ganz besonderen Grund zum Feiern, wie Manu auf Instagram teilt.

Runder Geburtstag bei „Die Reimanns“

Party-Alarm bei den Reimanns! Am Mittwoch feiert Konny seinen 70. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat sie das Wohnzimmer mit Ballons geschmückt und einen Schnappschuss des Geburtstagkindes mit den Fans geteilt.

„Happy Birthday, mein Cowboy! Zum 70. Geburtstag wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und Gute. Ich freue mich so sehr, dass es dich gibt – und ich hoffe, dass wir noch viele weitere Geburtstage gemeinsam feiern dürfen“, schreibt Manuela unter dem Post. Und auch ihre Follower teilen liebe Geburtstagsgrüße in den Kommentaren.

Fans feiern mit den Reimanns

Über 1.000 Glückwünsche sammeln sich unter dem Instagram-Beitrag. „Wow, 70 Jahre, Happy Birthday Konny. Sei weiterhin so kreativ und mutig. Du bist ein Vorbild“, kommentiert ein Nutzer beispielsweise.

„Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag, lieber Konny! Du bist nicht nur Deutschlands bekanntester Handwerker, sondern auch ein echtes Original – authentisch, bodenständig und immer mit einem Augenzwinkern. Dein Mut, Neues anzupacken, deine unermüdliche Energie und dein unverwechselbarer Humor sind seit Jahrzehnten Inspiration für mich und viele andere da draußen!“, schreibt ein anderer Fan.