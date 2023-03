„Die Reimanns“: „Wo ist Konny?“ Manu macht kein Geheimnis mehr draus

Diese Aufnahmen lassen die Gerüchteküche brodeln. Haben sich die Reimanns etwa getrennt? Seit mehreren Monaten spekulieren die Fans der Auswanderer, ob es hinter den Kulissen zum Ehe-Aus gekommen ist.

Ein neuer Social-Media-Post von Manu gießt nun Öl ins Feuer. Verständlich, dass sich die Fans bei diesem Anblick Sorgen um die Reimanns machen. Eine offizielle Erklärung für die räumliche Trennung gibt es bisher nicht.

„Die Reimanns“ getrennt? Manu genießt Auszeit ohne Konny

Normalerweise treten Manu und Konny jedes Abenteuer gemeinsam an. Oftmals lassen sich die Reimanns dabei von den Fernsehkameras begleiten – wie zuletzt bei ihrem Trip durch die USA. Nun scheint sich Manuela jedoch auf einen ganz eigenen Weg gemacht zu haben.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 54-Jährige zahlreiche Schnappschüsse aus dem Urlaub. Zuerst geht es für den „Die Reimanns“-Star nach New York City. Dort besucht sie unter anderem den berühmten Times Square, joggt durch den Central Park und genießt leckere Cocktails in einer Rooftop Bar. Von ihrem Ehegatten fehlt bei den Bildern jedoch jede Spur. Lediglich eine Freundin ist neben Manu zu sehen. „Wo ist Konny?“, heißt es deshalb immer wieder in der Kommentarspalte.

Zwei Tage später schickt Manu ihren Fans Grüße aus der Dominikanischen Republik. Auch hier scheint es sich um einen reinen Mädels-Trip zu handeln. Konny ist auf keiner einzigen Aufnahmen zu erkennen. Was treue „Die Reimanns“-Anhänger jedoch beruhigen dürfte: Die gemeinsamen Fotos mit Konny befinden sich noch immer auf Manus Profil. Augenscheinlich ist es einfach mal Zeit für einen Urlaub mit der besten Freundin gewesen.

Die Reimanns sind bereits seit 20 Jahren verheiratet. Nachdem Manu im Jahr 2003 eine Green Card gewonnen hat, haben die beiden in Las Vegas geheiratet und sind im Jahr darauf zusammen mit ihren Kindern in die Vereinigten Staaten ausgewandert.