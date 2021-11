„Die Raupe“ bei „The Masked Singer“: Fans haben Verdacht – Nur SIE kann es sein

Masked Singer: Das waren die Kostüme in Staffel 2

Masked Singer: Das waren die Kostüme in Staffel 2

Sie war eine der letzten Masken, die bei „The Masked Singer“ enthüllt wurden. Dann durfte sich „Die Raupe“ endlich zeigen! Seit der Auftaktfolge begeistert sie alle mit ihrem schillernden Auftreten.

Wer ist „Die Raupe“ bei „The Masked Singer“? Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Hinter dem Kostüm steckt jede Menge Arbeit. Rund 5.000 Pailletten wurden von Hand aufgeklebt. „Die Raupe“ fährt auf acht Rollschuhen über die Bühne. Der hintere Teil wurde getrennt vom eigentlichen Körper angefertigt.

Aber wer könnte sich unter der Maske „Die Raupe“ verstecken? Die Fans haben da einen klaren Verdacht.

„Die Raupe“ bei „The Masked Singer“: Die Fans haben einen Verdacht

Auch auf dem offiziellen Instagram-Account von „The Masked Singer“ wurde „Die Raupe“ vorgestellt. Und dort sind die Fans in den Kommentaren schon fleißig am Raten.

Gleich mehrere Fans sind der Meinung: Das kann nur No Angels-Mitglied Sandy Mölling sein! „Mehr Sandy Mölling geht nicht“, schreibt jemand bei Instagram. „Und noch jemand ist sich sicher: „100 Prozent ist das Sandy!!! Wow“.

„Die Raupe“ in der ProSieben-Show „The Masked Singer” soll eine Frau sein. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Aber auch die Namen Annemarie Carpendale und Annett Louisan fallen.

Das sind die Hinweise für „Die Raupe“:

Macht gerne sauber

Putzt das „The Masked Singer“-Studio seit der vierten Staffel

Das Studio ist ihr zweites Zuhause

Schild mit „The Masked Singer' Nr.36”

Hat schon immer davon geträumt, auf der „The Masked Singer”-Bühne zu stehen

Wüfel, der die Zahl sechs zeigt

Hat letzte Staffel fleißig mitgerätselt, wer unter den Masken steckt

Räumt einen Pizzakarton weg, der vom „Hammerhai” angebissen wurde

freut sich über ihre eigene Garderobe

Einrichtung in der Garderobe: Obst, Blumen, Schminktisch, auf dem ein Handtuch liegt

hart kleine Füße und zarte Hände

Raupe verwandelt sich in Schmetterling

Motto der Raupe: Die Welt braucht mehr Liebe

Selbst ein Saugroboter macht ihr den Rang als beste Putzkraft nicht streitig

sie hat es nicht leicht gehabt und schon als Kind ihr Nest verlassen

„Die Raupe“ bei „The Masked Singer“: Auch Name DIESES Superstars fällt

Doch auf wen tippt die Jury? Die hat einen ganz abgefahrenen Verdacht: Der Name Helene Fischer fällt unter anderem.

Die Tipps der Fans:

Sandy Mölling

Anke Engelke

Jeanette Biedermann

Vanessa Mai

Carolin Kebekus

Nanu, ist die Schlager-Queen nicht grade schwanger und hat mit ihrer Album-Promo genug um die Ohren? Aber bei „The Masked Singer“ gab es schon so einige Überraschungen.

Wer steckt unter dem Kostüm von der Raupe? Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

