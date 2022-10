Die Pfeife bei „The Masked Singer: Fans sicher – DIESE Schalke-Legende ist es

Am 1. Oktober startet die neue Staffel von „The Masked Singer“. Über drei Masken rätseln Fan schon seit Tagen, nun ist mit der „Pfeife“ das vierte Kostüm ins Spiel gekommen. Doch wer steckt hinter der Maske?

Die „Pfeife“ feiert Masken-Premiere bei „The Masked Singer“. Rate-Queen Ruth Moschner ist sich schon vorab sicher, zu wissen, aus welcher Branche der Mensch hinter dem Kostüm steckt. Auch Moderator Matthias Opdenhövel hat einen heißen Tipp gegeben!

Die Pfeife bei „The Masked Singer: ProSieben gibt heiße Tipps, wer hinter der Maske steckt

„Pfiffig, lässig, cool: DIE PFEIFE will entspannt die Bühne für sich gewinnen und den Menschen dabei wichtige Messages mitgeben“, stellt ProSieben seinen Neuzugang vor. Es handle sich um einen Künstler durch und durch: „DIE PFEIFE ist nicht nur Performer, sondern auch Graffiti Künstler und ein Meister der Streetart.“

ProSieben hat kurz vor der neuen Staffel von „The Masked Singer“ einige Neuerungen enthüllt – und „die Pfeife“ vorgestellt. Foto: ProSieben/Willi Weber

Dann wird es richtig geheimnisvoll: „Was ’ne Pfeife: DIE PFEIFE ist moderner Whistleblowler und will auf die Unüberlegtheit der Menschen aufmerksam machen.“ Sie trage ihr Herz am rechten Fleck, Gewalt und soziale Ungleichheit sein für DIE PFEIFE ein No-Go.

Diese Indizien gibt’s für die Pfeife:

Karneval in Rio

Hundeschule

Straße

Die Pfeife hat nicht vergessen, wo sie herkommt

Bestehend aus einem besonderen Schaumstoff, ist der Stoff des Kostüms sehr leicht. Dennoch haben „The Masked Singer“-Moderator Matthias Opdenhövel und Rate-Team-Vorsitzende Ruth Moschner schon darauf verwiesen, dass es eher von einem Mann getragen wird, der aus der Welt des Sports bekannt ist.

Die Pfeife: Steckt wirklich Ex-Schalke-Trainer Peter Neururer unter dem „Masked Singer“-Kostüm?

„Ich freue mich, dass wir vielleicht auch die Schiedsrichtergilde bei uns haben“, so Opdenhövel am Donnerstag (29. September) vielsagend in einer ProSieben-Pressekonferenz. Manchmal sei der naheliegendste Gedanke nämlich gar nicht so falsch, vielleicht wolle man das Publikum also aufs Glatteis führen, indem man bei der Pfeife gar nicht so weit um die Ecke denken müsse.

Diese Promis könnten unter der Maske die Pfeife stecken:

Julien Bam

Oliver Geissen

Michi Beck

Sido

Thomas Hayo

Friedrich Merz

Rate-Queen Ruth Moschner denkt tatsächlich in die sportliche Richtung. „Peter Neururer hätte den Humor dafür“, erklärt sie. Doch kann der ehemalige Schalke- und Bochum-Trainer auch singen? „Was macht momentan Lukas Podolski? Der hätte doch auch Zeit“, bringt sie dann noch einen Ex-Nationalspieler ins Spiel. Zwei spannende Ansätze!

Mehr zu „The Masked Singer“:

Um weitere Hinweise zu bekommen, wer unter dem Kostüm von „die Pfeife“ stecken könnte, müssen sich die Zuschauer aber wohl oder übel bis zum 1. Oktober gedulden. Dann startet die neue Staffel von „The Masked Singer“ endlich auf ProSieben.