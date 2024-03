„Die Passion“: Kurz nach Ausstrahlung geht die Nachricht rum

Am Mittwochabend (27. März) verfolgten die Zuschauer gebannt das hochgelobte Osterspektakel „Die Passion“. Während Stars wie Ben Blümel und Nadja Benaissa in ihren Rollen als Jesus und Maria glänzten, stellt sich die Frage: Konnte RTL mit diesem Live-Spektakel die Zuschauer für sich gewinnen und in den Bann ziehen?

„Die Passion“: Besser als im vorletzten Jahr?

Tatsächlich! Auch dieses Jahr hat „Die Passion“ es geschafft, die Zuschauer zu fesseln, selbst wenn die Inszenierung nicht ganz an die hohen Quoten des Vorjahres anknüpfen konnte. Die moderne Nacherzählung der Ostergeschichte, die bei ihrer Premiere 2022 für Furore sorgte, lockte laut DWDL immerhin 2,23 Millionen Menschen vor die Fernsehgeräte – eine beachtliche Zahl, die in der hart umkämpften Primetime kein anderer Privatsender toppen konnte.

+++ „Die Passion“: Irre Szenen während Live-Show! „Was geht denn jetzt ab?“ +++

Mit einem Marktanteil von 9,7 Prozent beim Gesamtpublikum bewies die Sendung ihre Anziehungskraft, obwohl die magische 3-Millionen-Marke diesmal nicht geknackt wurde. Doch besonders in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte RTL glänzen: Hier erreichte „Die Passion“ stolze 12,6 Prozent Marktanteil, wenn auch die Vorjahresquote von 14,1 Prozent unerreicht blieb.

Mehr News:

Das ZDF mit „Aktenzeichen XY“ und ProSieben mit „TV Total“ mochten zwar in der klassischen Zielgruppe die Nase vorn haben, dennoch gibt es für RTL Grund zur Freude. Der Sender zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen und konnte den Erfolg des Hauptprogramms sogar noch ausbauen: Ein „Exclusiv Spezial“ mit Frauke Ludowig hielt im Anschluss 1,94 Millionen Menschen bei der Stange und erzielte sogar noch bessere Marktanteile bei jüngeren Zuschauern.

Wer „Die Passion“ verpasst hat, kann das TV-Spektakel ganz in Ruhe in der Mediathek bei RTL+ nachschauen.