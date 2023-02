Die Ludolfs: Das machen die Schrott-Helden jetzt – ER ist heute erfolgreicher als damals

Sie waren Kult: Zwischen 2006 und 2011 waren die Ludolfs der Stolz der Fernsehnation Deutschland. Die „4 Brüder auf’m Schrottplatz“ sorgten nicht nur für einen Lacher nach dem anderen, sondern zeigten auch, dass man nicht wie aus dem Ei gepellt daherkommen muss, wenn man im TV Erfolg haben will.

Dabei war ihre TV-Karriere einem riesigen Zufall geschuldet. Es begab sich im Jahr 2002, dass der SWR eine Sendung zum 700-jährigen Jubiläum des Dorfes Dernbach drehte. Dabei machte der Bürgermeister das Filmteam auf die vier Brüder Uwe, Horst-Günter, Peter und Manni aufmerksam. Zunächst wurde bloß ein Kurzporträt gedreht. Später erschien eine zweiteilige Doku über den Schrottplatz der Ludolfs.

Was machen die Ludolfs heute?

Die Autoverwerter aus dem Westerwald wurden innerhalb kürzester Zeit zu Kultfiguren. Erhielten 2006 auf dem Spartensender Dmax sogar ihre eigene Sendung „Die Ludolfs – 4 Brüder auf’m Schrottplatz“. Acht Staffeln und mehrere Specials sollten die Brüder in den Jahren drehen. Doch dann folgte der traurige Schicksalsschlag.

Am 31. Januar 2011 wurde Horst-Günter tot in seiner Wohnung gefunden. Der Schrotthändler wurde nur 56 Jahre alt. Peter, Manni und Uwe drehten noch einige Ableger. An den Kultstatus der alten Folgen reichten diese aber nicht mehr heran.

Doch was passierte eigentlich mit den Schrott-Brüdern? Aus der großen Öffentlichkeit haben sich Peter und Uwe herausgezogen. Einzig Manni Ludolf mischt noch munter im TV-Game mit. Und wie! So wird der 60-Jährige in der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ mitmischen. Dort erwartet ihn ein Millionenpublikum. Zuvor war der Mann mit der wallenden Lockenpracht auch schon im „Sommerhaus der Stars 2017“, ebenfalls einer absoluten Erfolgsshow, zu sehen. Und auch bei ProSieben ist der Schrotthändler ein gern gesehener Gast. Er wurde 7. bei der „TV Total Wok WM“ und war auch schon in der Show von Sebastian Pufpaff als Gast zugegen.

Peter Ludolf dagegen tauchte Anfang des Jahres überraschend in der YouTube-Show „Die Pfuscher“ auf. Dort beriet der passionierte Schrauber bei der Überholung eines Autos und sprach über seine Vergangenheit. Zudem bietet der einstige TV-Star auf seiner Facebook-Seite an, dass man ihn für TV-Veranstaltungen buchen könne.