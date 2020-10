Die Katze bei „The Masked Singer“: Zuschauer erkennen Stimme sofort – steckt SIE unter der Maske?

Sie liebt teure Mode, Luxus und genießt ihre Diven-Momente. „Die Katze“ ist ein echter Hingucker bei „The Masked Singer“. Die Zuschauer vermuten daraufhin eine berühmte Sängerin unter der Maske.

Dabei wurde das „The Masked Singer“-Kostüm ganz anders angekündigt. Zu „Die Katze“ schrieb ProSieben: „Neu in der #MaskedSinger-Herbstkollektion: Unsere verschmuste Modedesignerin – die Katze.“

---------------

Wer ist „Die Katze“? Die Hinweise:

Das Gewicht des Kostüms beträgt sieben Kilo

300 Stunden wurde an dem Kostüm gearbeitet

Die Katze hat glühende Augen. Eingebaute LED-Lichter verleihen den Augen der Katze ihr besonderes Strahlen

Durch besondere Legetechniken und das Vernähen einzelner winziger Schimmer-Pailletten hat der Star trotz des vielen Fells ein gutes, unauffälliges Sichtfeld, das die Optik der Maske nicht beeinträchtigt

Die Ärmel des Jacketts zieren ein schmales Band mit dem Schriftzug „Love is Life“ und „Life is Love“

Frech, klug und von Natur aus Verschmust

Markenzeichen bin ich selbst

Eigenwillige Kopie sind zeitlose Brands

Liebe es Gäste zu empfangen

Schon als Jungkatze konnte ich nach Herzenslust spielen

Wenn ich Menschen zum Glitzern bringen kann, macht es mich besonders glücklich

T-Shirt mit Aufschrift „Katze Who?“ à la Karl Lagerfelds Design „Karl Who?“

Jetzt kann ich beweisen, dass wahre Kunst von innen kommt

Naschkatze

liebt Familienleben

Woman's day

Mein Talent wurde mir früh ins Körbchen gelegt

war auf großer Reise

------------

Modedesignerin? Versteckt sich unter dem Kostüm von „Der Katze“ mit ihrem strahlend weißen Fell und dem langen Frack etwa eine Modeschöpferin? Und falls ja, wer könnte es sein?

----------------------

The Masked Singer 2020: Wer ist „Der Frosch“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Das Skelett“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Die Biene“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Das Nilpferd“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Das Alien“?

The Masked Singer“ 2020: Wer ist „Das Alpaka“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Der Anubis“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Die Katze“?

The Masked Singer 2020: Wer sind „Die Erdmännchen“?

The Masked Singer 2020: Wer ist „Der Hummer“?

---------------------

Spontan kommen einem natürlich direkt die Namen Jette Joop oder Lena Gercke.

-----------

Wer ist „Die Katze“? Die Tipps:

Lena Meyer-Landrut (Sängerin)

Lena Gercke (Model)

Jette Joop (Modedesignerin)

Katharina Thalbach (Schauspielerin)

Senta Berger (Schauspielerin)

Vicky Leandros (Sängerin)

Iris Berben (Schauspielerin)

Uschi Glas (Schauspielerin)

------------

Anders sieht das das Rateteam um Bülent Ceylan und Sonja Zietlow. An den Beinen will Sonja Zietlow Sängerin Lena Meyer-Landrut erkannt haben. Durchaus möglich.

So zieren das Kostüm die Schriftzüge „Love is Life“ und „Life is Love“. Lena Meyer-Landruts letztes Album hieß: „Only Love“. Ein Fingerzeig? Mode hat die Sängerin schließlich auch schon rausgebracht.

Die Zuschauer gehen jedoch in eine ganz andere Richtung. Viele Fans tippen auf Vicky Leandros. Die Stimme der „Ich liebe das Leben“-Sängerin ist unverkennbar. Ihr größter Hit würde perfekt zum Schriftzug auf ihrem Kostüm passen. Doch was hat der Schlagerstar mit Modedesign am Hut?

Die nächsten Hinweise werden hoffentlich Aufschluss geben.