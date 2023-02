„Die Höhle der Löwen“: Hammer Neuzugang? SIE soll als Jurorin einsteigen

Neuaufstellung bei „Die Höhle der Löwen“? In diesem Jahr könnte es einige Veränderungen in der Gründershow bei VOX geben. Das geht jetzt zumindest aus Insiderkreisen hervor.

Demnach sollen gleich zwei Gründer-Stars den Platz bei „Die Höhle der Löwen“ räumen. Dafür soll mindestens ein neues Gesicht einsteigen. Und auch die Dreharbeiten für die neue Staffel sind bereits gestartet. Letzteres bestätigte der Sender gegenüber dieser Redaktion jetzt bereits.

„Die Höhle der Löwen“: SIE soll einsteigen

Wie der Branchendienst „DWDL“ berichtet, sollen angeblich Nico Rosberg und Georg Kofler aus der VOX-Sendung aussteigen. Bestätigt wurde das seitens des Senders allerdings noch nicht.

Auch die seit längerem laufenden Gerüchte, dass Janna Ensthaler und Tillmann Schulz als Gründer neu mit dabei sein werden, wurden noch nicht offiziell verifiziert. Ensthaler gründete bereits einige Unternehmen, darunter unter anderem Glossybox. Schulz ist dagegen Unternehmer der MDS Holding.

Jetzt taucht ein neuer Name beim „Höhle der Löwen“-Rätselraten auf. Laut „Gründerszene.de“ soll sich auch Tjen Onaran zu den Juroren in die 14. Staffel der VOX-Show gesellen. Onaran ist Tochter türkischer Einwanderer und hat die Beratungsfirma Global Digital Women gegründet. Sie investiert in viele Startups, allerdings ausschließlich in solche, die von Frauen gegründet wurden.

Angeblich sollen die „Höhle der Löwen“-Dreharbeiten mit ihr bereits laufen.

Noch sind diese Personalien lediglich Spekulationen, auf Anfrage dieser Redaktion bei VOX folgt jetzt aber zumindest schon diese Antwort: „Dass die Dreharbeiten zur 14. Staffel „Die Höhle der Löwen“ begonnen haben, ist richtig. Wenn neue Investor:innen bei „Die Höhle der Löwen“ zu sehen sind, geben wir das rechtzeitig bekannt.“