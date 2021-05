„Die Höhle der Löwen“-Star Ralf Dümmel gewährt Blick hinter die Kulissen – Fan fassungslos: „Ist doch Wahnsinn“

Ralf Dümmel kennen die meisten Menschen spätestens seit der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Doch das ist natürlich nicht sein einziger Job.

Den „Die Höhle der Löwen“-Fans gewährte der Investor nun einen seltenen Blick hinter die Kulissen. Dabei verriet er, wie sein Alltag abseits der Fernsehkameras aussieht und ließ seine Fans staunen.

„Die Höhle der Löwen“: Ralf Dümmel hat eine 80-Stunden-Woche

Kurz vor einer neuen Ausgabe von „Die Höhle der Löwen“ stellte sich auch Ralf Dümmel den neugierigen Fragen der Vox-Redaktion. In einem neuen Clip bei Instagram plauderte der 54-Jährige aus dem Nähkästchen.

Ralf Dümmel gehört seit 2016 zu den Investoren bei „Die Höhle der Löwen“. Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Dabei kam unter anderem heraus, dass ein typischer Arbeitstag bei Ralf Dümmel etwa 16 bis 18 Stunden lang sei. Ganz schön hart. Damit würde der Investor bei einer Arbeitszeit von mindestens 80 Stunden pro Woche liegen. Ob Ralf Dümmel anschließend am Wochenende wirklich die Beine hochlegt, ist fraglich. Schließlich muss auch er immer erreichbar sein.

----------------------------------------

Das ist „Die Höhle der Löwen“:

„Die Höhle der Löwen“ ist eine Gründershow bei Vox

Aktuell strahlt der TV-Sender die neunte Staffel aus

Start-Ups und Gründer stellen ihre Produkte vor – die Investoren (die „Löwen“) entscheiden, ob sie mit ins Geschäft einsteigen wollen

Die Investoren der neunten Staffel sind: Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Nils Glagau

----------------------------------------

„Die Höhle der Löwen“: Darauf freut sich Ralf Dümmel nach der Arbeit

Damit hätten die Vox-Zuschauer sicherlich nicht gerechnet. Das Leben als Fernsehstar erscheint vielen als glamourös, aufregend und dennoch entspannt. „16 bis 18 Stunden täglich arbeiten, ist doch Wahnsinn“, heißt es daher in den Kommentaren unter Ralfs Video.

Nach so viel Arbeit freut sich der Unternehmer bestimmt auf etwas Freizeit. Doch was könnte das Lieblingshobby von Ralf Dümmel sein? „Neben meiner Arbeit und meiner Familie ist es Fußballgucken“, erklärt der Investor. Na, damit können sich bestimmt so einige Zuschauer identifizieren.

----------------------------------------

----------------------------------------

Zuletzt stand Ralf Dümmel wegen des „Pinky Gloves“-Skandals in den Schlagzeilen. Kurz darauf stellten er und die Gründer die Produktion wieder ein. Was sein ehemaliger Kollege Frank Thelen dazu zu sagen hatte, liest du hier.