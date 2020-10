„Die Höhle der Löwen“: Riesige Überraschung – plötzlich ist SIE in der VOX-Show zu sehen

Huch, mit ihrem Gesicht hätten wir im großen „Die Höhle der Löwen“-Staffelfinale nicht gerechnet. Doch von Beginn an.

Wer „Die Höhle der Löwen“ schon einmal gesehen hat, der weiß, dass zwischen den einzelnen Pitches auch gern der ein oder andere Rückblick von VOX eingebaut wird. Da wird ein Blick auf ältere Deals geworfen und gezeigt, was denn so aus ihnen geworden ist.

„Die Höhle der Löwen“: Erst Rückblick, dann ist SIE zu sehen

So auch im Finale am Montagabend. Dieses Mal beleuchtete VOX erneut den Werdegang von „3 Bears“. Das Start-Up war vor drei Jahren in „Der Höhle der Löwen“. Damals brachten die Gründer Caroline Steingruber (35) und Tim Nichols (38) eine zu der Zeit in Deutschland noch völlig unbekannte Speise namens Porridge zu den Investoren.

Das ist „Die Höhle der Löwen“:

Gründer-Show bei Vox

mittlerweile läuft die 8. Staffel

Start-Ups und Gründer stellen ihre Ideen vor – die Investoren (die Löwen) entscheiden, ob sie mit ins Geschäft einsteigen wollen

diese Investoren sind in der 8. Staffel dabei: Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Nils Glagau

Für Steingruber ein Glücksfall. „Es ist ein so tolles TV-Konzept, das Leuten wie uns die Möglichkeit gibt, eine Unternehmensidee ganz vielen Menschen zu erzählen“, so die Gründerin, die heute zusammen mit ihrem Partner Chefin von über zwanzig Mitarbeitern ist. Zwei Millionen Beutel Porridge verkauft das Unternehmen heute im Jahr.

Plötzlich war Cathy Hummels bei „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Foto: imago images

Und arbeitet auch mit richtigen Stars zusammen. Denn plötzlich war TV-Moderatorin und Spielergattin Cathy Hummels in „Der Höhle der Löwen“ zu sehen. Sie macht bei einer Kochshow mit, um die Marke „3 Bears“ zu bewerben. Na, dann kann man ja gespannt sein, wie weit es das Investment von Löwe Dr. Georg Kofler noch bringt.

