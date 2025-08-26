Krach bei „Die Höhle der Löwen“: Investoren geraten aneinander

Am Montagabend (25. August) hat das langersehnte Warten der „Höhle der Löwen“-Fans endlich ein Ende! Bei Vox startet zur Primetime die Premiere der 18. Staffel.

Es werden selbst treue Zuschauer überrascht sein: Auf sie warten Veränderungen. Erstmals treten Gründer in kurzen Pitches gegeneinander an und neue Hintergrundinfos gewähren Einblicke hinter die Kulissen sowie in die Vorbereitung der Teilnehmer.

Schon gleich zu Beginn startet die Premiere von „Höhle der Löwen“ mit einem Knall. Zwei Löwen, Frank Thelen und Jana Ensthaler, diskutieren plötzlich hitzig. Dabei geht es um ihre vergangenen Geschäftsmodelle.

„Höhle der Löwen“: Claudia und Alexander erhoffen sich Millionendeal

Die Gründer des Startups „FYTA“ Claudia und Alexander hatten eine kuriose Geschäftsidee: einen Fitnesstracker für Pflanzen. Dafür mussten sie extrem viel aufgeben. Alexander kündigte seinen IT-Job und Claudia verkaufte eine kostspielige Wohnung in Berlin.

„Viereinhalb Millionen sind jetzt schon in ‚FYTA‘ reingegangen in die Entwicklung“, erklärt sie. Es geht ihnen darum, dass Menschen Pflanzen besser verstehen, sie sorgsam pflegen und gesund halten.

Durch verschiedene Tracker und eine App sollen Licht-, Boden- und Temperaturverhältnisse präzise gemessen werden. Für ihr Startup rufen sie eine Firmenbewertung von 10 Millionen Euro auf.

Frank Thelen und Jana Ensthaler rasseln aneinander

In der Fragerunde nehmen die Löwen die Unternehmer genau unter die Lupe. Doch plötzlich kracht es gewaltig zwischen Frank Thelen und Jana Ensthaler. „Ich meine, dass es beim Thema Werkbank wichtig zu verstehen ist, dass ich die einzige bin, die vor dreieinhalb Jahren das letzte Mal eine gegründet hat“, sagt Ensthaler.

Sofort fällt ihr Thelen ins Wort: „Ich habe die auch gegründet“ und schaut sie fragend an. „Wann standest du letzte Woche an der Werkbank?“, schießt Ensthaler zurück. „Bei Tech Capital, das habe ich selbst gegründet. Ich bin CEO und Gründer.“, sagt Thelen. „Ja, aber das ist doch eine Investmentgesellschaft und keine Firma“, kontert Ensthaler. „Das ist keine Firma? Wir haben eine eigene KI-Software. Also sorry“, erklärt Thelen.

Schnell wird deutlich: Die Diskussion nimmt ganz andere Formen an. Die Investoren sind voll ihrem Element.

Wie es weitergeht und wie die Löwenrunde endet, wird am Montagabend zur Primetime bei die „Höhle der Löwen“ auf Vox gezeigt.