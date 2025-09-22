Bittere Tränen bei „Die Höhle der Löwen“ – Investoren müssen handeln

Wochenlang bereiten sich die Kandidaten auf ihren Pitch bei „Die Höhle der Löwen“ vor. Schließlich wollen sie ihre innovativen Produkte an den Mann bringen und sich als Start-up einen Namen in der jeweiligen Branche machen.

Am Montagabend (22. September) läuft bei Vox eine neue Folge der beliebten Gründershow. Doch gleich zu Beginn wird es ganz schön emotional. Plötzlich fließen bei „Die Höhle der Löwen“ bittere Tränen.

Emotionale Achterbahnfahrt bei „Die Höhle der Löwen“

Die ersten Kandidaten der neuen Folge sind Guido Mondi und seine Tochter Sarina. Die beiden stellen ihr Start-up namens „Alla Mamma“ vor. Gemeinsam will das Vater-Tochter-Gespann authentische italienische Pasta-Gerichte in die heimischen Küchen bringen. Ihr Versprechen: Die Gerichte beinhalten keine Zusatzstoffe, sind auch ungekühlt lange haltbar und können einfach in der Mikrowelle warmgemacht werden.

+++ auch interessant für dich: Sanja aus NRW zeigt in der „Höhle der Löwen“ ihr Sexspielzeug – mit bitterer Enttäuschung +++

Die Investoren wollen sich selbst ein Bild vom Geschmack machen und setzen sich gemeinsam mit Vater und Tochter an einen schön gedeckten Tisch. Alle sind begeistert von den Pasta-Gerichten, die zum Teil auch glutenfrei sind. Doch als es dann ums Geld geht, erteilen alle Löwen eine Absage. Während Guido Mondi diese Nachricht mit Fassung annimmt, wird seine Tochter ganz schön emotional.

+++ „Höhle der Löwen“: Lena Gercke wird zur Löwin – und erlebt eine sehr intime Premiere +++

Sarina wird von ihren Emotionen übermannt und fängt plötzlich an zu weinen. Investorin Dagmar Wöhrl unterbricht ihren Vortrag augenblicklich und nimmt die 17-Jährige in den Arm. Und auch ihre Kollegen finden aufmunternde Worte für die junge Frau. Wenig später hat sie sich dann auch wieder gefangen. Trotz einer Absage sind sie und ihr Vater froh, an der Vox-Show teilgenommen zu haben.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Vox zeigt Folgen der 18. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ immer montags ab 20.15 Uhr oder vorab auf RTL+.

Hier ein Überblick über die anstehenden Sendetermine: