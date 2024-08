„Die Höhle der Löwen“ wird 10: VOX bestätigt Sensations-Comeback

Die Löwen feiern Jubiläum. Zehn Jahre wird die VOX-Erfolgsshow „Die Höhle der Löwen“ in diesem Jahr alt. Grund genug für den Sender, um kräftig zu feiern. Und wie ginge das besser als mit den Stars aus einem Jahrzehnt „Die Höhle der Löwen“.

„Vor 10 Jahren startete die Gründershow bei VOX und wurde zum Kult. Seit Folge 1 kämpfen die Investorinnen und Investoren aka die Löwen um die Gründer:innen mit den besten Geschäftsideen. Und jeder Löwe will seinen Anteil! Kommt es zum Deal, warten auf die Jung-Unternehmer:innen nicht nur die nötige Finanzspritze, sondern außerdem die jahrelange Erfahrung und Expertise der Investorinnen und Investoren“, heißt es dazu von Vox.

„Die Höhle der Löwen“: Zwei Ur-Löwen kehren zurück

Doch eine Jubiläumsstaffel wäre nichts ohne alte Bekannte. Und davon hat Vox in diesem Jahr einige in petto. „Wieder dabei nach einem Jahr Pause ist Judith Williams, Beauty-Expertin und Löwin der Stunde 1. Zum festen Löwenrudel der Jubiläumsstaffel gehören außerdem Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Handelsprofi Ralf Dümmel, Konzernchef Nils Glagau, Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Meinungsmacherin Tijen Onaran und Food-Experte Tillman Schulz. Moderator seit Folge 1 ist Amiaz Habtu“, heißt es vom Sender.

Und weiter: „Nostalgisch wird es in der Jubiläums-Folge (4. Sendung der Staffel). Die beiden ‚Ur-Löwen‘ Jochen Schweizer und Frank Thelen kehren einmalig zurück ins Rudel und haben viel zu erzählen – werden sie auch neue Deals abschließen?“

Na, da kann man ja gespannt sein. Los geht es bereits am zweiten September 2024 um 20.15 Uhr bei Vox. Die neue Staffel umfasst insgesamt acht neue Folgen. Spannend: In den zehn Jahren wurden insgesamt 144 Folgen gesendet. Insgesamt kamen 418 Deals zustande. Witzig: Rund 42.000 Tassen Kaffee wurden bei den Aufzeichnungen getrunken, so Vox.