„Die Höhle der Löwen“: Zuschauer boykottieren Vox-Sendung – „Werde ich mir nicht angucken!“

Die Vox-Zuschauer üben heftige Kritik an „Die Höhle der Löwen“. Einige von ihnen wollen die Gründershow sogar komplett boykottieren.

Noch vor der Ausstrahlung der neuen „Die Höhle der Löwen“-Folge kommt es zum Eklat. Der Grund dafür ist eine neue Gastlöwin.

Aufregung um neue „Die Höhle der Löwen“-Investorin Diana zur Löwen

Am Montagabend (26. September) ist es so weit: Zum ersten Mal wird die Influencerin Diana zur Löwen in der Vox-Sendung auftreten und gemeinsam mit den restlichen Investoren die Gründerideen diverser Kandidaten bewerten.

Bekannt wurde die 27-Jährige durch ihre YouTube-Videos rund um die Themen Mode und Beauty. Doch seit 2019 engagiert sich Diana zur Löwen auch politisch und klärt auf ihren Social-Media-Profilen über gesellschaftliche Missstände auf. Zudem beschäftigt sich die gebürtige Gießenerin mit Themen wie Investments und Geldanlagen, was sie in Augen der Vox-Produktion für „Die Höhle der Löwen“ qualifiziert.

Auf die neuen Folgen von „Die Höhle der Löwen“ scheinen einige Zuschauer keine Lust mehr zu haben. Grund dafür ist die aktuelle Besetzung. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Doch im Netz kommt Diana leider nicht ganz so gut an, wie es sich der Sender wohl gewünscht hat. Unter der Instagram-Ankündigung ihrer ersten Folge, die am Montag ausgestrahlt wird, häufen sich kritische Kommentare.

„Kann nicht verstehen, wie man diese Frau holen kann. Gerade jetzt, wo sie in der Kritik steht! Eine Frage der Zeit, bis alles auffliegt“, merkt ein Nutzer an. Im Netz kursieren zurzeit einige Vorwürfe gegen die Influencerin.

Das ist die „Die Höhle der Löwen“-Jury 2022:

Carsten Maschmeyer

Judith Williams

Dagmar Wöhrl

Nils Glagau

Nico Rosberg

Ralf Dümmel und Georg Kofler

Diana zur Löwen

„Die Höhle der Löwen“-Zuschauer gehen auf die Barrikaden: „Die kann man doch nicht ernst nehmen“

Zum einen würde sie sich selbst nicht an den nachhaltigen Lebensstil halten, den sie predigt, und auf der anderen Seite widerspreche sie sich in ihren Aussagen. So soll sie Firmen kritisieren, in deren Lieferketten Uiguren ausgebeutet werden, doch mache wenig später selbst Werbung für eine dieser Firmen. Das berichtet unter anderem „Selfies.com“.

Dass Diana zur Löwen bereits in einige Start-ups investiert hat und sich mit Geldanlagen wie ETFs und Co. auskennt, scheinen ihr die Zuschauer ebenfalls nicht abzukaufen. Manche stellen sogar in Frage, wie die 27-Jährige zu dem Kapital gekommen ist, das sie heute besitzt. Etwa durch umstrittene Instagram-Werbung?

In den Kommentaren wird deutlich, was das Vox-Publikum von der Gastlöwin hält:

„Größte Fehlbesetzung überhaupt. Die kann man doch nicht ernst nehmen.“

„Dieses Mal schaue ich nicht, sie nervt etwas mit ihrer Art. Ansonsten ist ‚Die Höhle der Löwen‘ eines der besten Formate.“

„Ihre Aussagen sind das Lächerlichste. Hauptsache Klicks geiern!“

„Sorry, aber sie nervt einfach!“

Eine Zuschauerin richtet sogar ziemlich drastische Worte an die TV-Produktion: „Da sie im Internet Männerhass praktiziert und findet, dass alle weißen Männer rassistisch sind, bin ich sehr enttäuscht von euch! Werde ich mir nicht angucken!“

Diana selbst lässt sich von der Kritik nicht beirren und freut sich laut eigenen Aussagen schon riesig auf das Feedback ihrer Fans zu ihrem „Die Höhle der Löwen“-Auftritt.