„Die Höhle der Löwen“-Star Dagmar Wöhrl stand unter Polizeischutz – „zerstückeln“

In der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ zeigt sich Dagmar Wöhrl als toughe Unternehmerin. Dabei hat sie eine Vergangenheit hinter sich, die erschreckend ist.

Der „Höhle der Löwen“-Star erzählt nun von einem Erlebnis während der Zeit, als Dagmar Wöhrl noch CSU-Abgeordnete war.

„Die Höhle der Löwen“-Star Dagmar Wöhrl musste in Polizeischutz

Damals stand die 67-Jährige sogar sechs Monate unter Polizeischutz! Was passiert war? Dagmar Wöhrl erzählt bei der „Herz für Kinder Gala“ gegenüber der „Bild“, was ihr in den 90ern als Politikerin widerfahren war.

Die Höhle der Löwen: Dagmar Wöhrl hatte ein schlimmes Erlebnis (Archivbild). Foto: imago images

Das ist „Die Höhle der Löwen":

Die Sendung „Die Höhle der Löwen“ ist eine Gründershow bei Vox

Aktuell strahlt der TV-Sender die neunte Staffel aus

Start-Ups und Gründer stellen ihre Produkte vor – die Investoren (die „Löwen“) entscheiden, ob sie mit ins Geschäft einsteigen wollen

Die Investoren der neunten Staffel sind: Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Nils Glagau

„Die Höhle der Löwen“: Dagmar Wöhrl erlebte Horror-Moment

„Kurz, nachdem ich in den Bundestag gewählt wurde, das war 1994, wurde ich damals über das Telefon belästigt. Erst waren es Beschimpfungen, später war die Rede von ‚zerstückeln‘ oder ‚Ich steck dich in den Sarg‘ oder ‚Ich bring dich über die Grenze‘“, so der Vox-Star. Sie war nicht die Einzige in ihrer Familie, die mit Bedrohungen konfrontiert wurde. Auch ihre Kinder wurden zum Opfer.

Die Polizei konnte Anrufe damals technisch noch nicht zurückverfolgen. Dagmar Wöhrl vertraute also darauf, dass der Anrufer auch so geschnappt wird. Und tatsächlich: Die Beamten erwischten ihn irgendwann in einer Telefonzelle in Düsseldorf.

Dagmar: „Es hat fast ein halbes Jahr lang gedauert, bis sie ihn gefunden haben. Es war dann auch noch ein Totschläger, aber die Polizei hat ihn Gott sei Dank gefunden.“

Heutzutage rät die „Höhle der Löwen“-Unternehmerin laut „Bild“ allen, die in einer ähnlichen Situation sind, umgehend eine Anzeige zu erstatten. Das habe sie damals beim zweiten Mal nicht getan. Mittlerweile konnte sie die ganze Situation aber zum Glück verarbeiten.

Auch Schlagerstar Roland Kaiser war zu Gast in der ZDF-Sendung „Herz für Kinder“. Anschließend veröffentlichte der Sänger ausgerechnet ein Foto mit IHR >>> (jhe)