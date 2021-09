„Die Höhle der Löwen”: SIE sorgen noch vor der Show für Zoff – „Was denkt ihr, wer ihr seid?”

„Die Höhle der Löwen“ geht in eine neue Runde. Den Zuschauern werden diese Woche nicht nur neue Produkte, sondern auch zwei neue Jury-Mitglieder präsentiert.

Dabei sind Anne und Stefan Lemcke keine Unbekannten. Das Unternehmer-Paar schaffte mit ihren „Ankerkraut“-Gewürzmischungen in der Vox-Show den großen Durchbruch. Das geplante Comeback sorgt allerdings nicht bei allen „Die Höhle der Löwen“-Fans für Begeisterung.

„Die Höhle der Löwen“: „Ankerkraut“-Gründer unter Beschuss im Netz

Es sollte DIE Sensation werden – Anne und Stefan von „Ankerkraut“ zusammen mit den Investoren in der Vox-Show. Aber schon ein Trailer vom 22. September zu der Folge von Montag sorgte für Furore bei den Zuschauern.

Das ist „Die Höhle der Löwen“:

Die Sendung „Die Höhle der Löwen“ ist eine Gründershow bei Vox

Aktuell strahlt der TV-Sender die neunte Staffel aus

Start-Ups und Gründer stellen ihre Produkte vor – die Investoren (die „Löwen“) entscheiden, ob sie mit ins Geschäft einsteigen wollen

Die Investoren der neunten Staffel sind: Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Nils Glagau

„Es ist wirklich unglaublich“, schwärmt Anne in dem Video. „Es ist so eine Ehre für uns, dass es sich so entwickelt hat. Das hätten wir niemals kommen sehen und es ist wirklich nochmal ein weiterer Wunsch, der irgendwie wahrgeworden ist. Ich kann das gar nicht in Worte fassen“.

„Die Höhle der Löwen“-Fans sind genervt von den Vox-Gastjuroren

Einer Facebook-Nutzerin scheint der Auftritt der beiden aber schon vor der großen TV-Ausstrahlung nicht zu gefallen. Sie schreibt: „Produkte echt toll von Ihnen ... Aber mit so einem Auftritt machen Sie sich mega unsympathisch ... Sie kommen sehr abgehoben und arrogant rüber ...“

+++„Die Höhle der Löwen“ (Vox): Start-Up mit Lob überschüttet – doch die Unternehmer haben ein großes Problem+++

Und auch eine andere Zuschauerin ist alles andere als begeistert von den neuen Juroren. Sie schreibt: „Sorry, aber nach der Vorschau zu urteilen mega unsympathisch! Ich hoffe der erste Eindruck ist falsch.“

Bei so viel negativen Kommentaren schaltet sich schließlich sogar das Redaktions-Team von „Die Höhle der Löwen“ ein und schreibt: „Der Eindruck ist wirklich falsch. Die zwei sind super lieb“.

„Die Höhle der Löwen“ hat gleich zwei neue Gastjuroren in der Show

Ein Tag vor der Show veröffentlicht Vox dann noch ein privates Video von den zwei Gründern mit Gast-Juror-Status auf der Instagram-Seite des Senders. Während sich die beiden überaus begeistert und aufgeregt vor ihrem großen TV-Comeback zeigen, können sie auch hier nicht jeden von sich überzeugen.

Ein Zuschauer ist sich sicher: „Das wird die schlimmste Folge ever! Die Vorschau hat mir schon gereicht. Was denkt ihr, wer ihr seid.“ Seine Begründung: „Unmöglich euer Benehmen. Ihr werdet den wahren Löwen nie das Wasser reichen können! Denn im Gegensatz zu euch haben die Charisma, Respekt und Anstand.“

Anne und Stefan Lemcke von „Ankerkraut” dürfen bei „Die Höhle der Löwen” Gastjuroren spielen. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Bleibt abzuwarten, wie sich Stefan und Anne schlagen werden und ob sie nicht am Ende doch alle mit ihrer Art überzeugen können. Die ganze Show wird um 20.15 Uhr auf Vox und in der Meditathek bei TV NOW gezeigt. (sj)

