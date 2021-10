„Die Heldin“ bei „The Masked Singer“: Fans tippen auf SIE

So langsam kribbelt es schon in den Fingern. Am 16. Oktober geht „The Masked Singer“ endlich wieder los. Bis dahin präsentiert ProSieben in unregelmäßigen Abständen die neuen Kostüme. Eines davon ist „Die Heldin“.

Ein riesiges Schwert, ein furchteinflößender Helm, eine goldene Rüstung. „Die Heldin“ wirkt wie eine erfahrene Kämpferin. Doch wer versteckt sich unter dem spektakulären „The Masked Singer“-Kostüm?

„Die Heldin“ bei „The Masked Singer“: Steckt Sie unter dem Kostüm?

Schwer zu sagen, schließlich ist bislang noch sehr wenig über „Die Heldin“ bekannt. Und doch haben die „The Masked Singer“-Fans bereits eine Idee. Auch wenn diese auf den ersten Blick doch ein wenig weit hergeholt zu sein scheint.

„Die Heldin“ bei „The Masked Singer“ 2021 – die Hinweise:

Mit erhobenem Schwert macht sich die Heldin bereit für die Show

Wird ihr Kampfgeist sie direkt ins Finale von The Masked Singer befördern?

So kommentierte „The Masked Singer“-Rateteam-Mitglied Ruth Moschner den Post, in dem ProSieben das neue Kostüm vorstellte. „Eines meiner Favoritenkostüme“, schrieb Moschner bei Instagram.

Darauf sprangen die Fans natürlich sofort an. „Nach der Aussage bin ich mir sicher, dass Ruth hinter der Maske steckt und im Rateteam heimlich von Tahnee gedoubled wird“, schreibt ein Fan.

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Die letzte Staffel gewann im Frühjahr 2021 Sasha

Und ein anderer fügt an: „Das bist du Ruth, ich habe dich entlarvt.“

Die Heldin: Die Tipps der Fans und des Rateteams

Ruth Moschner (Moderatorin)

Nina Hagen (Sängerin)

Weitere Hinweise zur „Heldin“ erfahren wir spätestens in der ersten „The Masked Singer“-Liveshow am 16. Oktober – um 20.15 Uhr bei ProSieben.