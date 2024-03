„Die große Schlagerüberraschung“: Kurz nach Ausstrahlung macht bittere Nachricht die Runde

Mega-Sause für Florian Silbereisen! Bei „Die große Schlagerüberraschung“ am Samstagabend (16. März) in der ARD wurde der 42-Jährige geehrt. Er selbst wusste im Vorfeld nichts davon, dachte er moderiert eine „ganz normale“ Schlager-Show. Das Event wurde im Vorfeld aufgezeichnet. Und kurz nach der Ausstrahlung ging die bittere Nachricht rum.

Florian Silbereisen feierte bei „Die große Schlagerüberraschung“ sein 20-jähriges Bühnenjubiläum. In dem Format wurde er von zahlreichen Gästen überrascht. Eine böse Überraschung gab es hingegen bei den Quoten. Davon hatten sich die Verantwortlichen sicher mehr versprochen.

+++„Die Große Schlagerüberraschung“ (ARD): Plötzlich stürmt das Publikum den Saal+++

„Die große Schlagerüberraschung“: Vergangene Silbereisen-Shows hatten mehr Erfolg

„Die große Schlagerüberraschung“ kam laut des Online-Branchenportals „DWDL“ auf 17,7 Prozent Marktanteil, was eigentlich ein guter Wert ist. Bitter: Bei den vergangenen Silbereisen-Shows fielen die Quoten jedoch besser aus! Diese landeten zuletzt zwischen rund 19 und sogar 24 Prozent.

+++Florian Silbereisen wehmütig, als er Video mit Helene Fischer sieht: „Ich hatte alles unter Kontrolle“+++

Kurios: Eine niedrigere Quote hatte eine Silbereisen-Show in der ARD zum letzten Mal im Januar 2022. Dort ging es ebenfalls um Überraschungen. „Die schönsten Schlagerüberraschungen aller Zeiten“ kamen damals auf rund 16 Prozent. Die ARD-Zuschauer lassen sich wohl einfach nicht gerne überraschen.

„Die große Schlagerüberraschung“: 10,6 Prozent bei jüngerem Publikum

Insgesamt kam „Die große Schlagerüberraschung“ für Florian Silbereisen auf 4,05 Millionen Zuschauer. Das sind immerhin 600.000 weniger als im Januar beim „großen Fest der Besten“. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten rund 10,6 Prozent ein.

Keine guten Nachrichten für Florian Silbereisen und die ARD also. Dabei hatte die Show doch einiges zu bieten. Zum Beispiel wurde eine irre Beichte abgelegt. Was da los war, liest du in diesem Artikel.