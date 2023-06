„Die Giovanni Zarrella Show“: Fans laufen Sturm – „Macht bald keinen Spaß mehr“

Bald ist es wieder soweit: „Die Giovanni Zarrella Show“ kehrt zurück feiert am 22. Juli „Die große Sommerparty“ live aus der Westfalenhalle in Dortmund. Nachdem der Verkauf der Tickets bereits in vollem Gange ist, macht die Produktion nun auch die Gästeliste öffentlich. Und die hat es in sich.

Denn das ZDF hat wieder einmal keine Kosten und Mühen gescheut und die Crème de la Crème der Schlagerwelt in „Die Giovanni Zarrella Show“ eingeladen. Doch das Aufgebot der Sänger und Sängerinnen sorgt nicht bei jedem Fan für Vorfreude. Bei vielen macht sich jetzt Enttäuschung breit.

„Die Giovanni Zarrella Show“ : SIE sind mit dabei

Nachdem am 22. April 2023 die letzte „Giovanni Zarrella Show“ in Berlin stattfand, zieht es den Moderator und sein Team in den Ruhrpott. Die Tickets für die beliebte ZDF-Show sind so begehrt, dass sie in kürzester Zeit vergriffen waren. Lediglich Plätze mit eingeschränkter Sicht seien noch verfügbar.

Doch auch vor den Bildschirmen dürfte es für die Fans der Schlager-Show ein Fest werden. Mit diesen Gästen wird am 22. Juli gefeiert:

Maite Kelly

Michelle

Ben Zucker

Nino de Angelo

Oli P.

Mickie Krause

Nik P.

Bernhard Brink

Claudia Jung

Anna-Maria Zimmermann

Michael Holm

Heinz Rudolf Kunze

Simply Red

Schlager-Fans dürften diese Namen in jeden Fall ein Begriff sein. Schließlich sieht man sie immer wieder mal in zahlreichen Formaten. Und genau das ist es, was einige Fans kritisieren. In den sozialen Netzwerken starten sie nun eine hitzige Debatte.

Fans wollen mehr Newcomer sehen

Der Grund für den Groll: Einige Zuschauer bemängeln, dass immer dieselben Künstler und Künstlerinnen eingeladen werden. Sie wünschen sich mehr Abwechslung und auch mal das ein oder andere neue Gesicht der Schlager-Branche. Auf Instagram macht sich daher Enttäuschung breit.

„Warum immer dieselben Künstler? Macht bald keinen Spaß mehr“ oder „Schade das immer nur dieselben dabei sind, ist nichts mehr Neues“ schreiben traurige Fans der Show. Wer weiß, ob nicht noch eine große Überraschung folgt? Schließlich ist bis zum 22. Juli noch etwas Zeit.