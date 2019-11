Die Geissens: Davina (16) geschockt, weil Mama Carmen DAS macht! „Mama, bitte hörst du auf…“

Familien-Trip mit Folgen! Die Geissens packt das Reisefieber. Diesmal geht es für die kultige Jetset-Familie aber nicht an die Côte d’Azur nach Südfrankreich, sondern nach Südafrika. Nach Kapstadt, um genau zu sein. Doch was die Geissens-Kinder Davina (16) und Shania (15) dort erleben müssen, ist der blanke Horror für sie.

Und ausgerechnet Mama Carmen Geiss ist schuld an ihrer Misere. Die kann es nämlich nicht mehr mitansehen, wie vor allem Teenie-Tochter Davina nichts mehr im Kopf hat, außer ihr geliebtes Handy. Dagegen will die blonde Geissens-Mutter vorgehen. Koste es, was es wolle...

Die Geissens: Unfassbar, DAS tut Carmen jetzt ihrer Tochter Davina (16) an

Die Geissens. Foto: imago images

Um Davina und Shania von ihrer Handysucht – wie Carmen die Vorliebe ihrer Töchter betitelt – zu befreien, lädt sie einfach mal zwei Ärzte in das schöne Urlaubsdomizil der Millionärs-Familie ein. Oder besser gesagt: zwei Heiler.

„Das kotzt mich richtig an“

„Mama, bitte hörst du auf mit dem Handyproblem? Es heißt immer, ich bin zu viel am Handy und das kotzt mich richtig an“, faucht Davina ihre Mutter an.

Robert Geiss und Carmen lieben Humor. Foto: dpa

Keine Chance. Wenn Carmen Geiss sich was in den Kopf gesetzt hat, wird das auch durchgezogen. Der Heilpraktiker legt los und segnet Davina, um gegen die vermeintliche Handysucht vorzugehen.

Und dann hat er auch noch das vor: „Als Erstes werde ich dich segnen und dir Medizin verschreiben. Aber zuerst vertreibe ich die bösen Geister. Du sagst, du hast auch Menstruationsbeschwerden? Deswegen segne ich auch deinen Leib.“

Davina und Shania Geiss geschockt

Carmen Geiss Foto: imago images

Kann es für Davina noch schlimmer kommen? Sie resümiert nach der skurrilen Session: „Das war einfach zum Kotzen.“ Und auch ihr Schwesterherz Shania ist verwirrt, kann den Besuch nicht nachvollziehen.

Das ist Carmen Geiss:

Carmen ist am 5. Mai 1965 in Köln geboren

Carmen und Robert haben zwei Töchter: Davina und Shania

Sie ist Fitnesstrainerin, Sängerin und TV-Darstellerin

Seit Januar 2011 ist sie mit Ehemann Robert Geiss in ihrer eigenen Doku bei RTL2 zu sehen

Casrmen nahm an der 7. Staffel von Let's Dance teil

Gebracht hat es offensichtlich nichts. Wie man den Instagram-Accounts der beiden Teenie-Mädchen entnehmen kann, sind die gerade wieder verstärkt dabei, ihren Social-Media-Account zu pflegen. Mit dem Handy, versteht sich…