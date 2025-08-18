Die Geissens: Shania zeigt ihre Luxus-Accessoires – Unglaublich, was sie kosten!

Shania (22) und Davina Geissen (21) sorgen immer wieder für großes Aufsehen. Klar ist: Die beiden Schwestern wurden besonders durch die beliebte RTL2-Doku „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ und ihre berühmten Eltern bekannt.

Doch inzwischen haben die beiden längst eigene Wege eingeschlagen. So sind sie in Monaco ins Immobiliengeschäft eingestiegen und arbeiten aktiv in der Familienaagentur mit. Luxus gehört dabei selbstverständlich zum Alltag.

Sie genießen ihr Jetset-Leben an der Côte d’Azur in vollen Zügen. Exklusive Partys, und teure Designermode inklusive. Die Geiss-Schwestern zeigen sich häufig auf Instagram mit Luxus-Accessoires. Doch wie viel sind ihre Modeartikel eigentlich wert?

Die Geissens: Shania und Davina im gelb strahlenden Partnerlook

Auf einem Instagram-Schnappschuss inszenieren sich Shania und Davina Geiss eng beieinander vor dem Spiegel. Neben ihrem Partnerlook stechen noch ganz andere Details ins Auge.

++ auch für dich interessant: Carmen Geiss: Ihr Geburtstagsgeschenk übertrifft alles – „Champions-League-Niveau“ ++

Shanias strahlende Accessoires haben es in sich: Nach „VIP.de“-Informationen kommen sie auf eine stolze Summe von über 20.000 Euro. Mit dabei: funkelnde Ohrringe aus der Alhambra-Kollektion von Van Cleef & Arpels, die ikonische Serpenti Tubogas Uhr von Bvlgari und eine elegante Vanity Bag von Chanel. Hochkarätiger geht’s kaum!

Aber auch Shania weiß, was gut aussieht und exklusiv ist: Ihre braunen Sommersandalen stammen aus dem Hause Hermès und kosten rund 600 Euro. Im Vergleich zu Shanias Luxus-Accessoires fast schon ein bodenständiger Auftritt.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihre Fans bekommen ihre It-Pieces nicht mehr aus dem Kopf

Und auch ihre große Instagram-Community ist zutiefst fasziniert. Zahlreiche Fans erkundigen sich nach den einzelnen Accessoires oder überschütten die Die Geissens-Stars mit begeisterten und lobenden Kommentaren.

„Wunderschön und sehr schöne Kleider“, schreibt eine Userin. Eine weitere erkundigt sich neugierig: „Tolles Kleid! Von welchem Label ist das?“ Und eine andere Dame pflichtet ihr bei: „Die Kleider sehen sehr gut aus und gut präsentiert.“

Am Ende zeigt sich: Mit ihrem glamourösen Auftritt haben Shania und Davina Geiss die Neugier vieler Die Geissens-Fans geweckt. Vielleicht dient ihr Look ja sogar als Inspiration und der ein oder andere Griff zu den edlen Accessoires folgt bald.



