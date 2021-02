Robert Geiss zeigt den Fans seine Luxus-Villa in Monaco.

Die Geissens: Robert Geiss zeigt seine Villa in Monaco – bei DIESEM Detail stockt den Fans der Atem

Dieser Anblick lässt die Fans von „Die Geissens“ ganz neidisch werden...

Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, die Gräser leuchten im strahlenden Grün. Nein, hier geht es nicht um das vergangene Frühlings-Wochenende in Deutschland, hier zeigen „Die Geissens“, was sie haben. Robert Geiss wollte seinen Fans nämlich eine Freude machen und schickte ihnen ein Video aus dem Familiensitz in Monaco.

„Die Geissens“: Bei diesem Anblick stockt den Fans der Atem

Und der hat es in sich, wie das Video zeigt, das der „Die Geissens“-Familienvorstand bei Instagram hochlud.

„Ja guten Morgen, wunderschöner Tag hier in Monaco“, begrüßt Robert Geiss seine Follower. Und weiter: „Perfektes Wetter, fast 18, 19 Grad sollen es heute werden. Das Frühjahr kommt langsam. Hoffentlich ist auch diese Corona-Geschichte bald mal Geschichte.“

Ja, das bleibt zu hoffen. Doch die Worte des Millionärs scheinen die Fans eher weniger zu berühren. Ihnen stockt bei dem Ausblick von der Geissschen Terrasse fast der Atem. So kann man von dort aus fast das komplette Fürstentum überblicken. Und es geht extrem steil bergab.

Die Geissens: Fans völlig aus dem Häuschen – „Was ein Ausblick“

Wahnsinn. Das finden auch die Fans. „Was ein Ausblick“, „Wunderschön“, „Ganz schön steil“ und „Was ein geiler Ausblick“, heißt es da.

Zurecht. Bei einem solchen Ausblick können sich „Die Geissens“ definitiv auf den Frühling freuen.

Zoff bei den Geissens-Töchtern

Doch zuletzt gab es statt Freude über das schöne Wetter eher Zoff bei den Geissens. Das lag vor allem an den Töchtern Davina und Shania, die sich in den neuen Folgen der RTL2-Soap heftig stritten. Was zwischen den beiden vorgefallen war, liest du hier.