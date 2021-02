„Die Geissens“ (RTL2): Robert jammert wegen Splitter im Fuß – Carmen mit knallharten Worten

Verletzungsalarm bei „Die Geissens“ (RTL2)!

In der neuen Folge von „Die Geissens“ am Montagabend bei RTL2 trifft es Papa Robert Geiss. Der 57-Jährige hat sich auf dem Boot einen Splitter im Fuß eingefangen.

„Die Geissens“ (RTL2): Robert jammert über Splitter im Fuß

Er erzählt: „Ich bin in der Nacht schweißgebadet aufgewacht, jetzt müssen meine Frauen mal gucken, was Sache ist.“ Gesagt, getan – nur dass seine Frauen den Mann im Haus nicht so unterstützen, wie er es gerne gehabt hätte. Im Gegenteil: Carmen kann darüber nur lachen.

Doch dann versucht sie gemeinsam mit Tochter Davina, Robert zu helfen. Davina mit der Pinzette, ihre Mutter leuchtet mit der Taschenlampe.

Robert: Was ist denn da drin, Davina?

Davina: Da ist was Schwarzes…

Robert: Carmen, kannst du dem Kind richtig assistieren, oder was?

Carmen: Ich assistiere. Ich sehe nichts.

Robert: Du musst auch nichts sehen – ist völlig uninteressant, weil du bist auch nur der Lehrgehilfe, der Lehrjunge.

Carmen: Jetzt hast du gleich ein reisen Loch im Fuß.

Robert leidet sichtlich unter dem Splitter und stellt das auch ausreichend zur Schau. Schließlich können die Geissens-Frauen den kleinen Splitter erfolgreich entfernen.

Robert und Carmen Geiss. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (17) und Shania (16)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

Carmen kann Roberts Gejammer nicht mehr ertragen und sagt über ihren Mann knallhart: „Boah, mein Gott, ich stell mir gerade vor, wie der ein Kind auf die Welt bringt. Die arme Hebamme. Also hätt ich die Kinder so bekommen, wie du den kleinen Splitter raus holst, hätt ich die Kinder heut noch nicht geboren.“

In der gleichen Folge gibt es für Carmen außerdem eine böse Überraschung. Denn Robert hat diesen Luxusgegenstand gekauft.

Die Folge von „Die Geissens - Eine schrecklich nette Familie“ läuft am Montag um 20.15 Uhr bei RTL2. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.