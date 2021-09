Die Geissens: Neuer Look von Robert Geiss sorgt für Zoff – „Sieht sehr ungepflegt aus“

Sie haben ein ordentliches Vermögen auf dem Konto, sind in der ganzen Welt zu Hause und zeigen gern, was sie haben: Die Geissens.

Ob der Urlaub in der Karibik, der Shoppingtrip in Mailand oder der Friseurbesuch in den teuersten Salons der Welt. Die Geissens nehmen ihre Fans via Instagram immer gerne mit.

„Die Geissens“: Zoff unter Carmens Protz-Post

Doch sie müssen auch damit leben, dass es immer wieder Follower gibt, die ihnen den Erfolg nicht gönnen oder gar neiden. Manchmal gibt es sogar richtig Zoff unter den Postings der Millionärs-Familie von RTL2.

----------------------------------------

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (18) und Shania (16)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

----------------------------------------

So teilte Carmen Geiss auf Instagram ein Foto, das sie und Robert beim Einsteigen in einen Privatjet zeigt. Es sei schließlich viel entspannter von A nach B zu reisen, wenn man im privaten Flugzeug fliegt. Klar, wer kennt es nicht.

„Die Geissens“: Fans gehen auf die Barrikaden

Doch die Fans regten sich weniger wegen der Flugreise als wegen Robert Geiss auf. Der scheint nämlich auf immer mehr Gesichtsbehaarung zu stehen. Die Haare auf dem Kopf werden länger, der Bart zotteliger. Ein No-Go für die Fans.

„Rooobert muss endlich zum Friseur, Carmen“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und ein anderer Fan fügt an: „Stimmt, er sieht sehr ungepflegt aus!“ Während eine Dritte klarstellt: „Hatte selben Gedanken gerade... Ungepflegt sieht es aus, finde ich!“

Ob die Kommentare Robert Geiss zum Friseurbesuch bewegen... wir werden sehen.

----------------------------------------

Mehr zu den Geissens:

Die Geissens: Robert Geiss teilt Protz-Video – Fans gehen auf Barrikaden: „Diese Bilder schockieren“

Carmen Geiss wagt neuen Look – doch das gefällt nicht jedem: „Die Wahrheit kommt immer ans Licht“

„Die Geissens“: Tochter Shania geht drastischen Schritt – bitter für die Fans

----------------------------------------

Zuletzt ließ Carmen Geiss die Katze aus dem Sack. Was steckt dahinter?