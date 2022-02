„Die Geissens“: Carmen kann ihren Augen kaum trauen, als Mann Robert DAS macht – „Ist wieder typisch“

Sie sind die wohl reichste TV-Familie im deutschen Fernsehen: die Geissens. Doch wie sind Robert und Carmen Geiss so wohlhabend geworden?

Die Geissens: So wurden Robert und Carmen reich

In „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ begleitet RTL2 die Protz-Familie durch ihren Alltag. Diesmal geht es in den Winterurlaub nach Südtirol. Doch eine entspannte Stimmung kommt da nicht immer auf.

In Südtirol probieren sich „Die Geissens“ im Langlauf-Ski. Aber allzu viel Spaß haben scheinbar nicht alle an dieser Sportart. Mit Mühe und Not kämpft sich die Familie durch die Schneemassen – und der erste Sturz lässt auch nicht lange auf sich warten.

„Die Geissens“ im Winterurlaub

Robert legt sich im Schnee lang. Doch Entwarnung: Der 58-Jährige kann direkt wieder aufstehen und weitermachen. Doch auch die Kinder sind nicht allzu begeistert von dem Walk durch den Schnee. Die Schuhe passen nicht und einfach nichts funktioniert, wie es soll.

„Die Geissens“: Bei der Protz-Familie läuft nicht immer alles harmonisch. Foto: IMAGO / Tinkeres

Eine, die sich davon so gar nicht aus der Ruhe bringen lässt, ist Mama Carmen. Fröhlich stapft sie durch den Schnee. Auch, als sie bereits alleine ist, und ihr Anhang nicht mehr hinterher kommt.

„Die Geissens“: Langlauf-Ski wird zur Herausforderung

„Das Essen ist einfach hier zu gut und ich habe keinen Bock, dass sich das auf meinen Hüften absetzt. Das kann sich bei den Kindern absetzen und bei meinem Mann, aber nicht bei mir“, sagt sie, während sie weiter tapfer auf Skiern ihren Weg geht. „Und ich bin doch schnell“, findet sie.

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (18) und Shania (17)

Seit 2011 haben sie ihre eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ bei RTL2

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

Besonders beliebt bei den Fans der Show sind Fotoaufnahmen von Robert Geiss in jung, immer wieder teilen die Familienmitglieder alte Bilder, mit denen sie ihre Zuschauer begeistern

Und genau in diesem Moment passiert es: Robert fährt mit einem Schneemobil an ihr vorbei und winkt ihr auch noch zu! „A****loch. Ist wieder typisch. Faules Schwein. Ich bin genauso schnell da wie der. Fast.“, flucht Carmen.

Na, ein harmonischer Familien-Urlaub sieht doch anders aus…

