Die Geissens nach Restaurantbesuch schockiert: „Unverschämt“

Die Geissens machen London unsicher. In den neusten Folgen der RTL2-Dokusoap ist die Millionärsfamilie in der britischen Hauptstadt unterwegs.

Ein wenig Heimat muss für die Geissens aber auch in London sein. Deshalb haben Davina und Shania für ihre Eltern Robert und Carmen ein deutsches Restaurant rausgesucht. Doch schon beim Blick auf die Karte, vergeht der Millionärsfamilie der Appetit.

Die Geissens: DIESES Detail stört sie gewaltig

In London in ein „German Gymnasium“ – so sind die Deutschen eben. Und das strahlende Gesicht, als die Ur-Kölnerin Carmen Geiss erfährt, dass es dort echtes Kölsch gibt, ist einfach unbezahlbar. Als ihr Blick dann aber auf die Karte wandert, fällt den Geissens alles aus dem Gesicht.

„Das war voll die komische Karte. Da standen die Kalorien drauf“, bemerkt Shania. Schwester Davina sieht’s genauso: „Voll komisch, aber das machen heutzutage viele.“ Für Shania ist das ein No-Go: „Ganz ehrlich, das will man nicht sehen. Man will ja das Essen genießen und nicht wissen, wie viele Kalorien man isst.“ Ihr Urteil verlauten sie im Gleichklang: „Voll der Abturner.“

„Habe gar keinen Hunger mehr“

Mit ihrer kritischen Meinung sind die Geissens Töchter nicht alleine. Auch Papa Robert hatte schon mal mehr Lust was zu essen. „Ich finde das unverschämt, dass die das dabei schreiben. Ich habe jetzt eigentlich gar keinen Hunger mehr“, sagt er deutlich.

Als Robert dann auch noch aufzählt, wie viel Kalorien jedes Gericht hat, wird es Mama Carmen Geiss zu viel: „Meine Güte, da vergeht einem echt der Apttetit wenn Papa noch andauernd aufzählt wie viele Kalorien jedes Gericht hat.“

Am Ende schlagen die Geissens aber doch noch richtig zu. Weißwürste, Currywurst, Schnitzel – es gibt die volle Palette. Nur Robert bestellt nichts, isst aber bei seinen drei Damen fleißig mit.

Die neue Folge „Die Geissens“ läuft heute (09. Januar) auf RTL2 und in der Mediathek bei RTL+.