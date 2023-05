„Die Geissens“: Nach RTL2-Schock – Carmen Geiss lässt die Bombe endgültig platzen

Jetzt ist es offiziell!

Es waren traurige Nachrichten für alle Fans der kultigen Millionärs-Familie „Die Geissens“. Die RTL2-Stars waren am Montag (1. Mai) zum vorerst letzten Mal in ihrer Doku-Soap zu sehen. Nach dem Finale ist jetzt erst mal Schluss mit dem Luxus-Familienleben von Carmen, Robert und Co.

Ein Schock für viele Zuschauer, die wöchentlich gebannt „Die Geissens“ am Bildschirm verfolgen. Im Netz tummelten sich Kommentare, die darauf schließen ließen, dass ihre Fans das Staffelfinale nicht gerade herbeisehnten. (Hier erfährst du mehr Details >>>)

Nur wenige Stunden später meldete sich Carmen Geiss allerdings noch einmal bei ihren Fans zu Wort und ließ die Katze aus dem Sack. Sehr zur Freude ihrer Fans.

„Die Geissens“: Carmen Geiss lässt Hammer-Bombe platzen

Aufatmen ist angesagt! „Die Geissens“ sind nicht völlig von der Bildfläche verschwunden, wie einige ihrer Fans befürchtet haben, sondern legen lediglich eine Drehpause nach der letzten Staffel ein. Und das sei ihnen auch gegönnt. Auf ihrer Instagram-Seite verkündet Carmen Geiss nämlich: „Keine Sorge, wir kommen wieder.“

Soll offenbar so viel heißen wie: Eine weitere Staffel von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ ist in Planung. So schnell werden ihre Fans „Die Geissens“ wohl also nicht los. Und wer nicht warten will, bis Carmen und ihr „Rooobert“ für weitere Episoden vor der Kamera stehen, der kann sich solange mit dem Geissens-TV-Ableger rund um ihre Töchter Davina und Shania vertrösten. Die neue Sendung „Davina und Shania – We love Monaco“ läuft seit Montag (1.05) im TV.

Hier kannst du mehr News lesen:

Du wolltest schon immer mal wissen, wie reich die Geissens, die sich ein Leben in Saint Tropez aufgebaut haben, wirklich sind? Dann kannst du HIER weiterlesen >>>