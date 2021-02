Die Geissens: Zickenkrieg! Weil Shania DAS macht, flippt Davina völlig aus

Das Leben mit Teenagern ist nicht immer ganz einfach. Das wissen auch „Die Geissens“.

Mit Davina und Shania haben Carmen und Robert Geiss zwei Töchter im Alter von 17 und 16 Jahren. Da kann es schon mal rund gehen - so auch in der neuen Folge von „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ bei RTL 2.

„Die Geissens“ (RTL 2): Zickenkrieg entfacht

Das ist passiert: „Die Geissens“ entscheiden sich dazu, sich während ihres Kroatienurlaubs dem Wassersport zu widmen. Nur Davina kann nicht dabei sein. Die 17-Jährige muss online die Schulbank drücken.

Während Carmen, Shania und Robert ihre Freizeit genießen, muss Davina also pauken. In einer Pause besucht sie ihre Familie und sieht etwas, was sie ausrasten lässt.

----------------------------------------

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (17) und Shania (16)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

----------------------------------------

+++ „Die Geissens“: Robert Geiss hat Geburtstag – bekommt er etwa DAS von Carmen? +++

„Die Geissens“: Deshalb ist Davina sauer

Ihre jüngere Schwester Shania trägt ihren Neoprenanzug. Es entflammt ein Zickenkrieg zwischen den Geiss-Sprösslingen.

Davina ist stinksauer auf Schwester Shania.

-----------------------

-----------------------

„Die Geissens“-Eltern wird es zu viel

Ihren Eltern wird das zu viel, sie begeben sich wieder aufs Meer. In der Hoffnung, dass sich der Nachwuchs schnell wieder verträgt.

Erst vor Kurzem bewies Carmen Geiss ein neues Talent - und zwang ihre beiden Töchter damit in die Knie. Hier mehr erfahren>>> (cs)

Die neue Folge von „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ läuft am Montag, 15. Februar, um 20.15 Uhr bei RTL2. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.