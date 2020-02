Die Geissens: Robert erwischt Ehefrau Carmen DABEI – und droht mit Ehe-Aus! „Ich lass mich scheiden!“

Was ist nur bei „Die Geissens“ los? Über das Luxus-Ferienhaus in St. Tropez ziehen dunkle Wolken. Am Ende droht Robert seiner Carmen sogar mit dem Ehe-Aus!

Eigentlich hätten es ein paar schöne Tage für „Die Geissens“ an der Côte d'Azur in Südfrankreich werden sollen. Wie ein Clip zeigt, lässt es sich Mutter Carmen mit den beiden Töchtern Shania und Davina gut gehen, verputzt auf dem Liegestuhl am hauseigenen Pool ein Eis nach dem anderen.

„Die Geissens“ (RTL2): Robert droht Carmen mit Scheidung

„Mhhh, lecker. Das beste Eis der Welt“, freut sich Carmen Geiss über die Abkühlung. Auch die beiden Teenager scheinen das Eis sichtlich zu genießen. Nur Vater Roooobert kann herzlich wenig mit dem entspannten Urlaub anfangen. Er hält nichts von der Faulheit seiner Familie und wünscht sich mehr Action. Deshalb hat er Paddelboote besorgt.

Doch dann sieht er, wie seine drei Frauen eine Kugel nach der anderen verputzen – und flippt aus.

Robert: „Seid ihr gehirnkrank oder was? Ihr habt doch einen an der Waffel.“

Carmen: „Rooobert, wir haben Urlaub!“

Robert: „Ihr macht in einer Tour Diät und jetzt fresst ihr euch hier die Augen zu. Ihr kriegt Diabetes und werdet zuckerkrank danach. Hundertprozentig. “

+++ Die Geissens: Tochter Shania (15) hat neuen Berufswunsch – ein Detail macht stutzig +++

Robert Geiss flippt aus - wegen Eis

Kurzerhand schmeißt der 56-Jährige das neuerworbene Equipment in den Pool. Carmen, Davina und Shania trauen ihren Augen nicht. „Ich hab keine Lust mehr“, erklärt Robert seiner Familie. „Wenn ich so was sehe, vergeht es mir. Das ist doch nicht normal. Wie kann man sich denn so viele Kalorien reinstopfen?“

Robert Geiss will Action in den Urlaub bringen. Foto: RTL 2

Dann eskaliert der Kölner völlig. „Du siehst aus, als ob du im dritten Monat bist! Ich kann es alles nicht glauben. Ich lass mich scheiden, ich such mir was Neues. ich will jetzt was Pfiffiges haben. Was Junges, Fittes, was kein Eis mag.“

Ob Robert Geiss wirklich ernst macht? (cs)

Das siehst du bei „Die Geissens“, montags um 20.15 Uhr bei RTL2.