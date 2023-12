„Die Geissens“: RTL Zwei lässt die Bombe platzen – jetzt darf es jeder wissen

Holt die Champagnerflaschen raus, es gibt was zu feiern! Alle Fans von „Die Geissens“ werden jetzt einen kleinen Jubelschrei abgeben: Die neuen Folgen der Jetset-Familie kommen – und das schon ganz bald. Das gab RTL Zwei jetzt bekannt.

Schon im Januar gehen Robert, Carmen, Davina und Shania wieder auf Reisen, lassen uns an ihrem Luxus-Leben teilnehmen. RTL Zwei zeigt gleich zu Beginn des neuen Jahres neue Folgen von „Die Geissens“.

„Die Geissens“: Die neue Staffel startet

Endlich wieder kultige Macho-Sprüche von Robert Geiss, endlich wieder Carmen Geiss im Kaufrausch und endlich wieder sehen, wie die beiden Geiss-Mädels Flausen im Kopf haben und etwas Neues aushecken.

+++ Die Geissens: Robert wendet sich an seine Fans – „Die Arschkarte gezogen“ +++

„Das Warten hat endlich ein Ende! Bei Familie Geiss heißt es wieder „Mission Jetset““, kündigt RTL Zwei jetzt bei Instagram an und verrät dabei schon erste Details, wo es für die Millionärs-Familie in dieser Staffel hingeht. „OMR-Festival, glamouröse Ausflüge nach Dubai, St. Tropez oder New York – auch in diesem Jahr kriegen wir exklusive Einblicke in das Luxusleben der Geissens!“, verrät RTL Zwei.

+++ Carmen Geiss legt Kritiker aufs Kreuz: „Da kommt schon was zusammen“ +++

Neue Folgen ab Januar

Wann es losgeht, steht auch schon fest. Ab dem 8. Januar geht die neue Staffel bei RTL Zwei auf Sendung, ab 20.15 Uhr und das mit einer Doppelfolge. Danach gibt’s wieder immer um montags um 20.15 „Die Geissens“. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.

Das könnte dich auch interessieren:

Schon seit 2011 sind „Die Geissens“ bei RTL Zwei auf Sendung. Am 8. Januar läuft schon die 22. (!) Staffel der deutschen Doku-Soap. Über 277 Folgen gibt es mittlerweile von der bekannten Millionärsfamilie – und es werden schon bald noch mehr werden.