RTL2 posaunt TV-Update hinaus: Es geht um „Die Geissens“!

Alle treuen „Die Geissens“-Fans werden zukünftig von RTL2 mit einem neuen Format beschenkt. Bei einem exklusiven Programmscreening der RTL AdAlliance Österreich wurde nun öffentlich: „Die Geissens: Traumjob Prinzessin“ wird das Programm bereichern.

Es handelt sich hierbei um eine Castingshow, die royale Unterhaltung verspricht. Worauf können sich die TV-Zuschauer konkret einstellen?

Die Geissens werden Teil eines neuen Formats

Das Kult-Millionär-Ehepaar Robert und Carmen Geiss wird sich gemeinsam mit Lifestyle-Experte Sascha Lilic einer ganz besonderen Aufgabe widmen: Fürstin Nina von Seborga sucht eine würdige Vertreterin.

++ auch für dich interessant: Carmen Geiss gedenkt Jack White: „Ich bin zutiefst erschüttert“ ++

Eine Frau, die für ein Jahr Prinzessin des kleinen italienischen Fürstentums Seborga werden darf. In einem intensiven Wettbewerb müssen sich 25 Kandidatinnen im Schloss Balthasar im Europa-Park Rust beweisen.

Dabei kommen völlig abwechslungsreiche Challenges auf die Damen zu: Ob im royalen Benimm-Bootcamp, beim glamourösen Umstyling oder beim knallharten Casting – sie müssen alles geben.

Ein Detail bleibt allerdings noch offen…

Die finale Krönung wird dann beim legendären Charity-Event Bal de Noël in Monte Carlo stattfinden. Hier entscheidet sich, wer die Krone auf Zeit wirklich verdient. Produziert wird „Die Geissens: Traumjob Prinzessin“ von GeissTV, der eigenen Produktionsfirma der Millionärsfamilie.

Ein genaues Ausstrahlungsdatum steht noch nicht fest. Doch klar ist: Noch in diesem Jahr wird die Castingshow über die RTL2-Bildschirme flimmern. Die Geissens-Fans werden ihre Lieblinge also schon bald in einem ganz neuen Format verfolgen können.

Neben dem royalen Spektakel sind übrigens noch zwei weitere Formate angekündigt. Sie werden dagegen erst im Jahr 2026 bei RTL2 starten. Es handelt sich hierbei um „Die Imbisshelden – voll lecker!“, eine Dokureihe über passionierte Buden- und Foodtruck-Betreiber, und „Mensch Polizist – Die Nachwuchscops“, das Spin-off zur bekannten Polizeidoku. Hier wird die neue Generation der Berliner Polizei präsentiert und begleitet.