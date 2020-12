Die Geissens: Harte Kritik von CDU-Politiker! „Rumprotzen ist das Letzte“

An ihnen scheiden sich die Geister: Die Geissens zeigen jetzt seit fast zehn Jahren auf RTL Zwei ihr Leben voller Luxus und Prunk.

Im Mittelpunkt der Reality-Show stehen Robert und Carmen Geiss, die mit ihren beiden Kindern Davina Shakira und Shania Tyra zwischen Monaco, Köln und Saint-Tropez pendeln.

Das Luxusleben der Geissens sorgt dabei auch für Kritik – ein Politiker greift die Familie jetzt hart an.

Die Geissens: CDU-Politiker schießt gegen Luxus-Lifestyle

Seit 2011 haben Robert und Carmen Geiss mit „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ ihre eigene Show auf RTL Zwei.

Das Leben der Millionäre scheint für viele TV-Zuschauer durchaus interessant. Doch das Zuschaustellen von Reichtum ist einem CDU-Politiker jetzt ein Dorn im Auge.

Gegenüber „Bild“ übte Wolfgang Steiger, Generelsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, heftige Kritik an Unternehmern wie Robert Geiss, erwähnte dabei auch Luxus-Lady Claudia Obert.

„Die Eheleute Geiss oder Frau Obert sind mit ihren flachen und materialistischen Äußerungen reine Negativ-Vorbilder“, poltert der 56-Jährige. „Die passen jetzt gerade nicht in die ernsten Zeiten, in denen sich Menschen in unserem Land Sorgen um ihre Gesundheit, aber auch um ihre Arbeitsplätze machen“, findet der CDU-Mann.

Die Geissens: So reagiert die Luxus-Familie auf die Kritik

Steiger wählt noch deutlichere Worte: „Rumprotzen mit viel Geld ist das Letzte, was Hunderttausende von Unternehmern machen.“ Kein verantwortungsvoller Unternehmer stelle sich darüber dar, was er sich leisten kann – „sondern was er leistet“.

Robert Geiss kann die Kritik nicht nachvollziehen, verteidigt sich in „Bild“: „All unsere Unternehmungen sichern seit zehn Jahren vielen Menschen verlässlich Arbeit und Einkommen.“ Auch Konsum sichere Arbeitsplätze.

Der Erfolg gibt dem 56-Jährigen recht. Im Januar 2021 startet die neue Staffel von „Die Geissens“ – und die Fans können es kaum erwarten, wie du >>>hier lesen kannst. (kv)