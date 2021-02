„Die Geissens“: Als Davina und Shania DAS sehen, bricht der Zickenkrieg aus – „Ich schwöre dir“

Es geht wieder rund bei „Die Geissens“!

Erst vor Kurzem zofften sich die Teenie-Töchter Davina und Shania wegen eines Neoprenanzugs. Und auch die neue Folge von „Die Geissens“ (RTL2) kommt nicht ohne einen Zickenkrieg zwischen den beiden Schwestern aus.

„Die Geissens“ (RTL2): Dicke Luft in Monaco

Dieses Mal sorgt das neue Haus in Monaco für dicke Luft. Ihre Villa haben „Die Geissens“ umbauen lassen. Carmen und Robert haben alle Hände voll zu tun. Doch das sollte nicht das größte Problem der beiden Kölner sein.

Denn als Shania und Davina vom Architekten die Pläne für ihre neuen Zimmer gezeigt bekommen, fängt es schon an. Shania bekommt keine Badewanne, ihre ältere Schwester aber schon. Das findet die 16-Jährige unfair. „Sie ist nie hier, wieso kriegt sie beides? Warum brauchst du das bessere Zimmer?“ Davina ziehe schließlich ohnehin bald aus.

----------------------------------------

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (17) und Shania (16)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

----------------------------------------

„Die Geissens“: auch Carmen will nicht nachgeben

Die eine will Badewanne und Dusche, die andere einen Schminktisch statt eines Schreibtisches. Doch Shania schießt gegen ihre Schwester. „Ich schwöre dir, die weiß nicht mal, wie man sich schminkt!“

-----------------------

-----------------------

Schließlich platzt Shania wirklich der Kragen. Sie will ihre Dusche an einem bestimmten Platz. Doch der soll die neue Waschküche ihrer Mutter werden. „Wieso braucht ihr so viel Platz? Ihr habt ein ganzes Haus für euch allein!“, so der Nachwuchs der Geissens.

Architekt Kurt versucht zu schlichten - ohne Erfolg. Auch Carmen will nicht nachgeben. „Zickirella denk ich mir da nur – Cinderella ist weit davon entfernt!“ (cs)

Die ganze Folge von „Die Geissens“ siehst du am Montag um 20.15 Uhr bei RTL. Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ist sie auch bei TV Now verfügbar.