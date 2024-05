Die Geissens: Zuschauer empört – „Wird einfach angelogen“

Bei den Geissens herrscht nie Stillstand. Während eine Baustelle in einer ihrer Luxusresidenzen beendet ist, steht bei der nächsten schon wieder ein neues Projekt an. So nimmt Jetsetter Robert seine Fans auch bei seinem aktuellsten Vorhaben auf Social Media mit. Doch in den Kommentaren hagelt es fiese Kritik.

Die Geissens: Robert sorgt für Verwirrung

Die einen feiern an Vatertag ausgelassen, die anderen besuchen ihre Familie zum entspannten Kaffeeklatsch. Stattdessen kümmert sich Geissen-Papa Robert um eines seiner Anwesen. Dort möchte er ein Bauvorhaben umsetzten: Ein neuer Pool muss her. Auf Instagram teilte er kürzlich mit seinen Fans ein Video, was den Fortschritt der Renovierungsarbeiten zeigt. „Heute bekommen wir einen neuen Pool. Ich glaube, es wird ein Kunstwerk, einen schönen Vatertag. Und danke euch noch mal, dass ihr von ‚Makrü Bau‘ sogar am Vatertag arbeitet“, titelt er zu dem Clip auf Instagram.

Augenscheinlich handelt es sich dabei um die Villa in Monaco. Doch Halt! Denn diese soll bereits Anfang des Jahres verkauft worden sein. Auch viele Zuschauer verwirrt Roberts Aufenthalt in dem angeblichen Anwesen in Monte-Carlo. „Dachte, das Appartement wurde verkauft??“ und „Die Bude wurde doch laut Sendung letztes Jahr verkauft! Oder wird man da einfach angelogen, um cool zu wirken?“, fallen einige negative Reaktionen aus.

Andere Follower konzentrieren sich lieber auf den Anblick des Pools: „Wenn Wasser drin ist und reflektiert, dann sieht das bestimmt Bombe aus. Bin gespannt, wenn es fertig ist!“ oder „Sieht mega aus!“ staunen einige Zuschauer.

Robert hat sich für alle Kritiker bereist einen Plan ausgedacht und erklärt im Video auf Social Media: „Wir haben den Pool gebaut für die bösen Buben, die uns immer ärgern.“ Dass es sich dabei natürlich nur um einen Scherz handelt, klärt das Familienoberhaupt gleich im Anschluss auf: „Wir machen das nicht, die Geissens sind manchmal auch liebe Menschen.“