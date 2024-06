„Die Geissens“ bald Geschichte? Robert Geiss verkündet Schlusspunkt

Sie gehören zu den bekanntesten und polarisierendsten Millionären des Landes: „Die Geissens“. Auch wenn Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern nicht in Deutschland, sondern im Promi-Hotspot Saint Tropez leben, erregt die Familie hierzulande viel Aufsehen und das vor allem wegen ihrer Reality-Soap, die bei RTL2 läuft.

Schon seit 2011 lassen sich die Geissens regelmäßig von Kameras begleiten und nehmen so die TV-Zuschauer mit in eine Welt voller Luxus, Glitzer und Glamour. Und das kommt gut beim Publikum an. Trotzdem scheint für Robert ein Ende der Sendung nicht mehr allzu weit entfernt.

„Die Geissens“: Das bekommen die Zuschauer regelmäßig zu sehen

„Die Geissens“ gehören mit ihrer eigenen Soap schon seit vielen Jahren fest zum Programm von RTL2. Zur besten Sendezeit, um 20.15 Uhr, laufen regelmäßig neue Folgen der Sendung über zahlreiche deutsche Fernseher und entführen die Menschen in eine Welt, die für die meisten ansonsten unzugänglich bliebe: nämlich die der Millionäre!

Luxuriöse Wohnungen und Häuser, Yachturlaube, Privatjetflüge oder exklusive Events – das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Dinge, die die Zuschauer bei „Die Geissens“ zu sehen bekommen. Die Inhalte der Reality-Soap sind vielfältig und kommen direkt aus dem Leben von Robert Geiss und seiner Familie.

„Die Geissens“: Dann soll laut Robert Schluss sein

Langweilig wird es im Hause Geiss nie, wie die inzwischen schon unglaublichen 22 Staffeln mit insgesamt 384 Folgen von „Die Geissens“ zeigen. Und auch die Zuschauer scheinen sich nach all den Jahren noch an den Einblicken in das Millionärs-Leben zu erfreuen. Das belegen die Quoten immer wieder.

Eine wahre Erfolgsgeschichte, die so wohl noch über Jahre weitergehen könnte – wäre da nicht Familienoberhaupt Robert. Der hat nämlich eine ganz klare Vorstellung davon, wie lange das TV-Publikum noch sein Leben zu Gesicht bekommt, wie er zu Beginn der 22 Staffel von „Die Geissens“ verriet.

„Ich denke mal, dass wir die 500 noch vollmachen werden“, so Robert und ergänzt: „Also bei 500 Folgen habe ich gesagt, ist erstmal Schluss. Wir warten es ab.“ Klare Worte von dem Millionär, die die Fans eiskalt erwischen dürfte. Das Ende von „Die Geissens“ scheint also absehbar – in 116 Folgen.