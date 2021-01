Die Geissens: Robert Geiss macht fragwürdige Entdeckung – „Eigentlich ein Vibrator“

Bei den Geissens geht es wieder heiß her. Nachdem sich Robert Geiss eine Packung Zigarren gekauft hat, wird es plötzlich ziemlich anzüglich zwischen ihm und seiner Frau Carmen.

Die Fans lieben die Geissens für ihre direkte und unverklemmte Art. Doch geht der Unternehmer mit diesem Scherz zu weit?

Die Geissens: Robert Geiss kauft einen ganzen Batzen Zigarren

In einer neuen Folge von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ macht Robert Geiss eine unverhoffte Entdeckung. In einem CBD-Shop in Miami besorgt sich der 56-Jährige ein paar Zigarren. „Ich hab jede Menge gekauft, hier ist ein ganzes Paket. Müssen wir mal aufmachen. Lass mal ein Messer holen“, so Robert neugierig.

Als er dann gemeinsam mit Carmen die Zigarren auspackt, fällt ihm sofort etwas ins Auge. Die Metallhüllen auf dem Tisch vor ihm scheinen ihn an etwas ganz Bestimmtes zu erinnern.

Robert Geiss begutachtet seine neuen Zigarren. Foto: RTLZWEI

----------------------------------

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (17) und Shania (15)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

----------------------------------

Die Geissens: Sex Toys statt Zigarren gekauft? Robert Geiss ist unsicher

„Die kannst du wahlweise, wenn du sie geraucht hast... Am Ende des Tages ist das eigentlich ein Vibrator“, behauptet Robert Geiss. Und es wird noch wilder: „Das ist übrigens ein Dildo, ich glaub für'n Popo. Die Kleinen hier. Ich glaube, die schwarz-weißen sind für'n Popo.“

Auf dieses Kopfkino hätten wir wohl alle gern verzichtet. Auch Ehefrau Carmen scheint nicht begeistert zu sein und rügt ihren Gatten sofort: „Sag mal, hast du einen an der Klatsche?“

Carmen und Robert Geiss trauen ihren Augen kaum, als sie die Zigarren auspacken. Foto: RTLZWEI

----------------------------------

----------------------------------

Robert Geiss verrät: SO reich ist er wirklich

Für gewöhnlich nehmen Robert und Carmen Geiss kein Blatt vor den Mund. Doch wenn es um ihr Sexleben geht, schweigen die Kölner lieber.

Über ihr Vermögen zu sprechen, fällt den beiden hingegen gar nicht schwer. In einem Interview verraten die Zwei mal eben, wie reich sie tatsächlich sind und wie sie es dahin geschafft haben. Hier mehr dazu >>>

„Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ läuft montags um 20.15 Uhr bei RTLZWEI oder jederzeit online in der TVNOW-Mediathek.